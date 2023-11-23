Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» немецкую компанию по производству товаров для строительства Knauf. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Способствует мобилизации в России, не выходит с российского рынка», — объясняются в в публикации причины такого решения.

В агентстве указали, что в прошлом году Knauf заплатила в бюджет РФ $117 млн и «дала понять, что не видит причин покидать рынок».

НАПК постоянно пополняет список «спонсоров войны», добавляя новые компании. Так, 2 ноября украинское ведомство внесло в «спонсоров войны» швейцарскую компанию Nestle. В агентстве подчеркнули, что корпорация обеспечивает граждан РФ товарами первой необходимости и предоставляет роботу более 7 тыс. сотрудникам, поддерживая при этом экономику страны.

В сентябре этот перечень пополнили корпорации PepsiCo и Mars. Агентство обвинило корпорации в том, что они «не выбрали сторону» в украинском конфликте.