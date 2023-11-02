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На Украине внесли в список «спонсоров войны» компанию Nestle

НАПК: Nestle внесена в список «спонсоров войны» из-за поддержки экономики РФ
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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» швейцарскую транснациональную корпорацию по производству продуктов питания Nestle. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Она (компания. — Ред.) продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу», — поясняется в публикации.

Ведомство подчеркивает, что организация не решилась уйти с российского рынка, несмотря на то что ее прибыль в этой стране составляет чуть больше 2%. Помимо этого Nestle обеспечивает российских граждан товарами первой необходимости и предоставляет роботу более 7 тыс. сотрудникам, поддерживая при этом экономику РФ, дополняет НАПК.

«После начала <спецоперации> в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в Россию за исключением товаров первой необходимости. Однако, по сообщениям СМИ, по состоянию на февраль 2023 года полки российских магазинов были переполнены продукцией Nestle», — отмечается в посте.

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Ранее, 3 октября Украина внесла три нефтегазовые компании Китая в перечень компаний «спонсоров войны». CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation попали в этот список из-за того, что «продолжают реализовывать совместные проекты с Россией».

1 сентября перечень пополнили корпорации PepsiCo и Mars. Агентство обвинило корпорации в том, что они «не выбрали сторону» в украинском конфликте.

Ранее, 10 августа, это ведомство также внесло в список «спонсоров войны» производителя спиртных напитков Bacardi. Ведомство указало, что компания сначала объявила об остановке экспорта в Россию и уходе с рынка, добавив, что продвижения рекламы также больше не будет, однако позже передумала и возобновила поиск новых сотрудников.

25 мая Украина внесла производителя «Медвежонка Барни» в список «спонсоров войны».

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