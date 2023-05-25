Украина внесла производителя «Медвежонка Барни» в список «спонсоров войны»

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую компанию Mondelez International в список международных «спонсоров войны», так как корпорация отказалась уходить с российского рынка. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба НАПК.

«НАПК внесло Mondelez International к международным спонсорам войны. Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

НАПК утверждает, что годовой доход компании составляет порядка $26 млрд. Продукция корпорации представлена в 160 странах. Интересы Mondelez International на российском рынке представляет «Мон'дэлис Русь». Ей, в свою очередь, принадлежат три завода. Фабрика «Большевик» выпускает печенья «Юбилейное», Oreo, «Медвежонок Барни» и крекеры TUC. Производство в Покрове производит шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka и батончик Picnic. Завод в Великом Новгороде занимается производством жевательной резинки Dirol и леденцов Halls.

В марте 2022 года сообщалось, что американская компания Mondelez International Inc., один из крупнейших производителей кондитерских изделий, остановила капитальные вложения и расходы на рекламу в России. Глава компании Дирк Ван де Пут добавил, что они будут следить за геополитической ситуацией и вносить изменения в процессе.

Mondelez International работает в России более 20 лет. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.