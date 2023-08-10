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Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»

НАПК: Bacardi внесена в список «спонсоров войны» в связи с увеличением прибыли в России
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло производителя спиртных напитков Bacardi в список «международных спонсоров войны», так как компания не ушла с российского рынка. Об этом ведомство сообщило 10 августа на своем сайте.

«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Bacardi сначала объявила об остановке экспорта в Россию и уходе с рынка, добавив, что продвижение рекламы также будет остановлено. Однако позже, по словам НАПК, компания передумала и возобновила поиск новых сотрудников в РФ.

Кроме того, сайт Федеральной налоговой службы РФ отмечает, что выручка российского «Бакарди Рус» в прошлом году выросла на 8,5% и составила 32,6 млрд рублей. Чистая прибыль также показала рост до 4,7 млрд, что на 206,5% больше, чем 2021 году. Таким образом, был уплачен налог на прибыль в бюджет РФ на сумму свыше $12 млн.

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Ранее, 25 мая, сообщалось, что Украина внесла в тот же список и производителя мишек «Барни» по аналогичной причине. Вместо ухода с российского рынка Mondelez International, наоборот, укрепила на нем свое положение.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных из-за проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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