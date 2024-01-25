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«Нафтогаз Украины» и «Укрпочта» заявили о кибератаках на их сервисы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» и государственный оператор почтовой связи «Укрпочта» в четверг, 25 января, сообщили о масштабных кибератаках на свои сервисы.

«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров (центр обработки данных. — Ред.), который используют наши компании. В настоящее время веб-сайты и call-центр не работают. О сроках восстановления сервисов сообщим дополнительно», — отмечается в Telegram-канале компании «Нафтогаз Украины».

В то же время «Укрпочта» на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) отметила, что из-за технического сбоя не получается в полном объеме предоставлять все услуги.

Вскоре после этих заявлений государственная служба Украины по безопасности заявила, что временно недоступны сайт «Укртрансбезопасность» и система для пересечения границы «Шлях», которая создана для пропуска мужчин-волонтеров и водителей через границу страны.

«Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе «Шлях» и официальному сайту Укртрансбезопасности. Технический отдел уже решает проблему», — говорится в сообщении.

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

Ранее, 12 декабря, на сеть связи «Киевстар» произошла мощная хакерская атака, из-за которой случился технический сбой. В результате были временно невозможны услуги связи и доступ в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров отметил, что хакеры хотели разрушить сеть.

По данным Telegram-канала «Политика страны», Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. Позже, 13 декабря, Комаров сказал, что хакеры взломали защиту «Киевстара» с помощью учетной записи одного из сотрудников. Он также отметил, что компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии. 15 января агентство «Украинские новости» рассказывало, что некоторые сегменты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» не удастся восстановить после кибератаки.

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