Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии за призывы к экстремизму

Московский городской суд в четверг, 25 января, приговорил бывшего главу министерства обороны ДНР (Донецкой Народной Республики) Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Игорь Гиркин признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — указала пресс-служба в Telegram-канале.

Там напомнили, что Гиркин публично призывал интернет-пользователей к экстремистской деятельности.

Экс-глава минобороны ДНР находится в СИЗО с 21 июля прошлого года. Известно, что поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале Стрелкова. В сентябре Мещанский суд Москвы продлил до 18 декабря срок его ареста, в середине октября Мосгорсуд признал продление законным, а в декабре суд продлил арест еще на полгода.

Стрелков был министром обороны ДНР с мая по август 2014 года. После сложения полномочий жил в России.