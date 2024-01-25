Орбитальная инстанция: конструктору «российского Хаббла» светит два года

Прокуратура потребовала приговорить к двум годам колонии общего режима известного конструктора космических аппаратов Александра Моишеева. Он участвовал в создании советских луноходов, программах полетов на Марс и Венеру, а теперь его обвиняют в хищении 92 млн рублей при разработке первого российского орбитального телескопа «Спектр-УФ». Детали этого дела были озвучены на прениях, которые сейчас проходят в суде. Следствие считает, что Моишеев и три его сообщника искусственно завышали стоимость проекта, а часть денег, выделенных по госконтракту, выводили на подконтрольные счета. К ак результат, отечественный аналог американского «Хаббла», задуманный еще в 90-е годы прошлого века, не выведен на орбиту до сих пор. Сами ученые утверждают, что все средства были потрачены по назначению.

Единственный в космосе

Два года колонии общего режима потребовал прокурор для заместителя гендиректора НПО имени Лавочкина Александра Моишеева по обвинению в хищении 92 млн рублей при разработке космического телескопа выяснили «Известия». На этой неделе началась завершающая стадия судебного процесса — стороны перешли к прениям.

Во время них были обнародованы детали дела о хищениях при разработке первого российского орбитального телескопа «Спектр-УФ». Его создание началось еще в начале 90-х годов прошлого века. Запуск на орбиту изначально планировался на 1997 год, потом — на 2016-й, но и после этого неоднократно переносился из-за сложностей с финансированием. Это российский аналог телескопа «Хаббл» (американский аппарат был запущен еще в 1990 году и может завершить свою работу в 2026-м).

Макет перспективной космической обсерватории «Спектр-УФ» Фото: ТАСС/Н. Бережная/Роскосмос Медиа

— «Спектр-УФ» создается для наблюдений космического пространства в ультрафиолетовом диапазоне, — пояснил «Известиям» специалист по космической технике, руководитель приборостроительного предприятия Александр Сенкевич. — Эти волны полностью поглощаются в атмосфере Земли и недоступны для наземного оборудования.

Кроме того, по его словам, существующие телескопы не видят около 50–70% межзвездных пыли и газа, которые находятся в тепло-горячей фазе.

— Поэтому благодаря новой обсерватории ученые ожидают прорывных открытий об устройстве мироздания, — рассказал он.

«Вестник НПО имени Лавочкина» писал, что телескоп будет использоваться в научных проектах по изучении физики ранней Вселенной, образования галактик, сверхмассивных звезд, атмосферы вокруг экзопланет и тел Солнечной системы.

А ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт указал, что п ри помощи «Спектра-УФ» ученые надеются детально изучить состав атмосферы планет в других звездных системах. Это даст информацию, например, о наличии или отсутствии на них форм жизни.

Александр Моишеев Фото: МАИ

Дополнительное соглашение

Александр Моишеев стал главным конструктором телескопа в 2000-х годах. В 2009-м «Роскосмос» поставил НПО задачу разработать контрольно-измерительный стенд для телескопа. Подобные приборы создают, чтобы провести ударопрочные, вибрационные, электростатические и другие испытания новых аппаратов — как в сборе, так и их отдельных узлов. некоторые стенды полностью имитируют космические условия — вакуум, солнечную радиацию, инфракрасное отражение от Земли и т. д.

Стенд был разработан, а для его строительства привлекли подрядную организацию «Мосинформстрой», ранее уже выполнявшую контракты для НПО.

По данным, представленным в суде, первоначальная стоимость стенда была оценена в 160 млн рублей. Но уже после финальной оценки проекта конструкторы получили дополнительные рекомендации. Согласно им, техническое задание стенда требовало доработки и создания дополнительных высокоточных систем.

Фигуранты дела тогда же представили «Роскосмосу» поправки, и, как они заверили, те были одобрены. Это потребовало увеличения финансирования до 252 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тогда к первоначальному договору подряда подготовили дополнительное соглашение с «Мосинформстроем». В итоге стенд для телескопа в 2017 году успешно прошел конструкторско-доводочные испытания, и его принял «Роскосмос».

Однако в 2018 году у следствия возникли вопросы к разработчикам. Претензии касались именно дополнительного соглашения к договору.

По версии обвинения, подсудимые во время подписания дополнительного соглашения к госконтракту умышленно завысили стоимость работ со 160 до 252 млн рублей. Для этого, по словам прокурора, они использовали «сложные и завуалированные» гражданско-правовые операции и вводили в заблуждение остальных сотрудников НПО. Ущерб оценили в 92 млн рублей.

Выступая на прениях в суде, Моишеев отметил, что участвует в проекте «Спектр-УФ» более 20 лет, а в НПО работает 56 лет и принимал участие во всех значимых проектах объединения.

Справка «Известий» Александр Моишеев — один из самых известных ныне живущих конструкторов космических аппаратов. Он родился в 1943 году. Был конструктором космической обсерватории «Астрон», которая успешно функционировала в 1983–1989 годах. Будучи заместителем генерального конструктора НПО имени Лавочкина, внёс серьезный вклад в советские и российские космические программы полетов на Марс и Венеру. Участвовал в реализации программы «Луноход» — создании серии советских дистанционно управляемых планетоходов для исследования Луны. Именем Моишеева названа одна из малых планет Пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера.

По словам Александра Моишеева, данным уголовным делом следователь «перечеркнул и загадил все его достижения», а само уголовное преследование негативно сказывается на работе всего предприятия. По его словам, теперь, «многие руководители избегают подписания всяческих документов и стараются уходить от любого рода ответственности».

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Я дал слово первому научному руководителю проекта [«Спектр-УФ»] довести это дело до конца. Я не понимаю, кому не понравилась работа «Мосинформстроя», но доказательств вины на протяжении всех судебных заседаний я так и не услышал, — заявил он. — Ни один сотрудник НПО не верит, что я мог быть как-то причастен к преступлению.

По просьбе защиты Моишеева, суд приобщил к делу документы о заслугах доверителя.

Также представители Моишеева заявили, что при разработке уникальных высокотехнологичных систем практически невозможно сразу оценить конечную стоимость проекта, реализация которого занимает годы.

Юристы указали и на расхождения в экспертном заключении и его отображении в обвинительных документах. Так, эксперты отметили, что нельзя было назвать конкретную стоимость контрольно-измерительного стенда в начале разработки. А в обвинительном заключении говорится, что эксперты назвали верхнюю планку финансирования — 160 млн рублей.

Два–три года наказания

Кроме Александра Моишеева по делу проходят еще три человека: бывший главный инженер НПО имени Лавочкина Владимир Климушин, гендиректор компании «Мосинформстрой» Анатолий Скакунов и его заместитель Алексей Омельяненко.

Всем вменяется хищение 92 млн рублей. На указанную сумму ущерба к обвиняемым заявлены исковые требования от «Роскосмоса». Прокурор запросил для Климушина два года лишения свободы, для Омельяненко — четыре.

В марте 2022 года, еще в ходе расследования дела, умер один из обвиняемых — Анатолий Скакунов. В суде его интересы представляет дочь. В ходе прений она заявила, что одной из причин ухудшения состояния здоровья ее отца стало возбуждение уголовного дела, обыски и допросы.

При этом на суде адвокаты Моишеева настаивали, что их доверитель не принимал участия в финансовой деятельности по проекту.

— Никаких финансовых функций у него не было, он не контролировал повышение цен на разработку проекта. Главным доказательством этого служит то, что в актах о принятии работ, по которым проводились оплаты, нет подписи Моишеева, — заявил адвокат Аскар Гареев.

А Натан Эйсмонт отметил в разговоре с «Известиями», что создание космических аппаратов, подобных «Спектру-УФ», во всём мире занимает годы и даже десятилетия.

Макет «Спектра-УФ» Фото: commons.wikimedia.org

— Поэтому перенос сроков запуска телескопа, который может произойти из-за судебного разбирательства, — это, главным образом, удар по команде разработчиков, большая часть жизни которых связана именно с этим проектом, — сказал он.