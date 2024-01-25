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Серийный выпуск беспилотников «Охотник» начнется во второй половине 2024 года

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Серийный выпуск тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» начнется в Новосибирской области во второй половине 2024 года. Об этом 25 января сообщил вице-губернатор региона Сергей Семка.

«Финальная стадия испытаний [проходит]. Я думаю, что вторая половина года — начало выпуска», — сказал он журналистам.

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Ранее, в ноябре, журнал The National Interest написал, что планы России по расширению производства С-70 «Охотник» вызывают тревогу у США. В материале журнала говорится, что «Охотник» можно применять в одной группе с истребителем пятого поколения Су-57, технические особенности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) делают его серьезным оружием.

9 августа сообщалось, что государственные испытания БПЛА С-70 «Охотник» планируется завершить до конца года. С начала 2024-го должно быть начато его серийное производство. Затем будут осуществлены первые поставки беспилотника за границу.

Выкатка первого летного образца беспилотника «Охотник» прошла на Нвосибирском авиационном заводе имени Чкалова 14 декабря 2021 года. Сообщалось, что это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом.

В тот же день военный эксперт Виктор Мураховский назвал БПЛА «Охотник» ключевой разработкой в беспилотной авиации. Он рассказал, что машина способна выполнять множество задач — вести разведку, давать целеуказания, наносить удары по наземным целям, бороться со средствами воздушного нападения противника, патрулировать.

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