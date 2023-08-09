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Источник рассказал о сроках завершения испытаний ударного беспилотника «Охотник»

ТАСС: испытания тяжелого ударного БПЛА «Охотник» планируют завершить в 2023 году
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Фото: РИА Новости
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Государственные испытания тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» планируется завершить до конца года. Об этом источник, близкий к Главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил ТАСС.

Также он упомянул, что с начала 2024 года должно быть начато серийное производство «Охотников». Затем будут осуществлены первые поставки за границу.

«Контрактом предусмотрена поставка нескольких десятков летательных аппаратов», — сообщил источник о планах на экспорт.

БПЛА «Охотник» производит Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В. П. Чкалова (филиал ПАО "Компания «Сухой»). Устройство представляет собой высокоинтеллектуальную систему, которая способна решать широкий круг задач как в одиночку, так и группами, а также совместно с самолетами пилотируемой авиации.

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Ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин на мероприятии в индустриальном парке «Руднево» заявил, что росавиации необходимо цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты.

25 апреля замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в течение двух лет начнется серийное производство ударного беспилотника «Охотник» на территории региона.

Выкатка первого летного образца беспилотника «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова 14 декабря 2021 года. Сообщалось, что это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом.

В тот же день военный эксперт Виктор Мураховский назвал БПЛА «Охотник» ключевой разработкой в беспилотной авиации. Он рассказал, что машина способна выполнять множество задач: вести разведку, давать целеуказания, наносить удары по наземным целям, бороться со средствами воздушного нападения противника, патрулировать. Кроме того, беспилотник изготовлен с элементами искусственного интеллекта. По словам военного эксперта, «Охотники» могут стать передовым эшелоном подразделений и соединений оперативно-тактической авиации.

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