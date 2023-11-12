NI заявил о тревоге США из-за намерения РФ расширять производство БПЛА «Охотник»

Планы России по расширению производства беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» вызывают тревогу у США. Об этом сообщил журнал The National Interest.

«Шаги Москвы по расширению своих внутренних возможностей по производству дронов должны вызвать тревогу», — говорится в статье от 9 ноября.

В материале журнала говорится, что «Охотник» можно применять в одной группе с истребителем пятого поколения Су-57. Утверждается, что технические особенности БПЛА делают его серьезным оружием.

БПЛА «Охотник» производит Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В.П. Чкалова. Он представляет собой высокоинтеллектуальную систему, которая способна решать широкий круг задач как в одиночку, так и группами, а также совместно с самолетами пилотируемой авиации.

9 августа сообщалось, что государственные испытания БПЛА С-70 «Охотник» планируется завершить до конца года. С начала 2024-го должно быть начато его серийное производство. Затем будут осуществлены первые поставки беспилотника за границу.

Выкатка первого летного образца беспилотника «Охотник» прошла на НАЗ имени Чкалова 14 декабря 2021 года. Сообщалось, что это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом.

В тот же день военный эксперт Виктор Мураховский назвал БПЛА «Охотник» ключевой разработкой в беспилотной авиации. Он рассказал, что машина способна выполнять множество задач: вести разведку, давать целеуказания, наносить удары по наземным целям, бороться со средствами воздушного нападения противника, патрулировать.