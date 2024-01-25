Политолог заявил, что народ Литвы платит за милитаристскую риторику элит

Политическая элита Литвы благодаря своей необоснованной милитаристской риторике, за которую платят налогоплательщики, в дальнейшем может не избежать публичных акций протеста. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 25 января выразил политолог Иван Мезюхо.

Ранее в четверг спикер сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в эфире национального радио LRT заявила, что занимать деньги на финансирование оборонных расходов у населения является приемлемым вариантом.

Как отметил Мезюхо, политический истеблишмент Литвы подобными настроениями может «доиграться» до народных протестов, несмотря на то что весомая часть трудоспособного населения находится за границей на заработках, так как в этом государстве небольшой уровень доходов.

«Наверное, если бы сегодня большая часть граждан Литвы трудоспособного возраста находилась внутри этого государства, то уже сегодня политическая элита этой страны благодаря своей милитаризированной риторике, за которую платят налогоплательщики, просто не избежала бы публичных акций протеста. Я думаю, что пружина недовольства тем, что граждане должны платить за чужие боевые действия, в конце-концов лопнет», — считает политолог.

Он также добавил, что их дружба с Украиной — временное явление и это должны понимать как в Вильнюсе, так и в Киеве.

До этого, 19 января, глава минэкономики Литвы Аушрине Армонайте в качестве одного из источников финансирования оборонных нужд государства также предложила брать денежные средства взаймы у граждан. По ее мнению, граждане страны могут «инвестировать в танки» свои накопления.

Также в тот день резидент Литвы Гитанас Науседа в интервью газете El Mundo заявил, что Западная Европа может чувствовать усталость от конфликта на Украине, но не на восточном фланге НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.