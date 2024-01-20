Власти Литвы предложили жителям переложить деньги из «носков» в танки

Глава минэкономики Литвы Аушрине Армонайте в качестве одного из источников финансирования оборонных нужд государства предложила брать денежные средства взаймы у граждан. По ее мнению, граждане страны могут «инвестировать в танки» свои накопления, передает интернет-газета Delfi 19 января.

Она отметила, что знает про критику подобных идей ассигнований в государственный сектор среди населения, однако, по ее словам, лучше держать деньги «не в носке», а инвестировать их в военную технику, дополняет «Газета.Ru».

«Есть способы, например, те же займы у населения. Я слышала критику этой идеи с облигациями, но люди всё еще владеют большим количеством финансов. Может быть, лучше положить эти деньги в [топливный] бак [танка], а не в носок», — заявила Армонайте.

По мнению министра экономики Литвы, идею оборонных облигаций необходимо четко разъяснить общественности.

«Может быть, государство и не назначит очень высокие процентные ставки, но всё равно люди есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, и я думаю, они действительно поймут, если им расскажут, кому, когда и на сколько нужны деньги», — сказал Армонайте.

10 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал в беседе с «Известиям» мнение, что страны Балтии помогают Украине в ущерб своим собственным гражданам. По его словам, Литва, Эстония и Латвия «готовы снять с себя последнюю рубашку, чтобы досадить Москве». При этом экономика этих трех стран трещит по швам во многом благодаря русофобской позиции властей этих государств, добавил депутат.

В тот же день президент Литвы Гитанас Науседа в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вильнюс в начале 2024 года направит Киеву бронетранспортеры М577, амуницию и другую технику. Он также заявил, что европейская оборонная промышленность должна работать быстрее, чтобы иметь возможность продолжать помогать Украине.

Как отмечалось, в 2024 году республика передаст Украине грузовики, пикапы, машины скорой помощи, прицепы, погрузчики, беспилотные летательные аппараты, системы дистанционного подрыва, а также другую технику и снаряжение. Кроме того, Вильнюс планирует до конца текущего года обучить около 3 тыс. украинских военнослужащих.

В октябре министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна передаст Украине пусковые установки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS. По его словам, Вильнюс будет придерживаться своих обязательств по поддержке Киева. Также Литва с другими странами Евросоюза закажет для украинской армии 155-миллиметровые боеприпасы, подчеркнул министр.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.