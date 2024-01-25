Спикер сейма Литвы назвала разумным занятие денег у граждан на оборону
Заимствование денег у населения Литвы на финансирование оборонных расходов является приемлемым вариантом. Об этом 25 января заявила спикер сейма страны Виктория Чмилите-Нильсен.
По ее словам, большинство представителей партий в Литве высказываются за взятие денег на устойчивое развитие обороны в долг, в том числе у жителей страны.
«Я вижу в этом определенный элемент доверия к нашей стране, что очень важно», — отметила Чмилите-Нильсен в эфире национального радио LRT.
Она добавила, что по данному вопросу договоренность может быть достигнута уже сейчас, поскольку наблюдается согласие политических сил.
С предложением брать денежные средства взаймы у граждан для финансирования оборонных нужд 19 января выступила глава минэкономики Литвы Аушрине Армонайте. Она отметила, что знает про критику подобных идей ассигнований в государственный сектор среди населения, однако, по ее словам, лучше держать деньги «не в носке», а инвестировать их в военную технику.
До этого, 10 января, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал в беседе с «Известиям» мнение, что страны Балтии помогают Украине в ущерб своим собственным гражданам. По его словам, Литва, Эстония и Латвия «готовы снять с себя последнюю рубашку, чтобы досадить Москве». При этом экономика этих трех стран трещит по швам во многом благодаря русофобской позиции властей этих государств, добавил депутат.