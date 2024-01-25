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В СМИ рассказали о планах сброса с «Фукусимы-1» 54,6 т воды в грядущем финансовом году

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Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS
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В 2024 году планируется сбросить в океан около 54,6 т очищенной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo в четверг, 25 января.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) составила план на 2024 финансовый год (1 апреля 2024 года — 31 марта 2025 года), где сказано, что воду с «Фукусимы-1» необходимо разделить на семь партий.

Кроме того, планируется изучить возможности ликвидации с атомной станции фрагментов расплавленного ядерного топлива. Для этой цели может потребоваться разработка нового технологического метода. Извлечение фрагментов ТЕРСО по этой причине перенесла на октябрь 2024 года.

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Россия пока не полностью сократила импорт японской рыбной продукции

Ранее, 22 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило готовность задействовать с 2024 года российские лаборатории для анализа проб воды с АЭС «Фукусима-1».

16 октября Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с «Фукусимы-1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

В этот же день в МИД Японии сообщили, что страна продолжит «прозрачно и добросовестно» предоставлять России объяснения по сбросу воды с «Фукусимы».

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

В марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах АЭС продолжала копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. 24 августа 2023 года Япония приступила к ее сбросу в Тихий океан.

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