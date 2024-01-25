В СМИ рассказали о планах сброса с «Фукусимы-1» 54,6 т воды в грядущем финансовом году

В 2024 году планируется сбросить в океан около 54,6 т очищенной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo в четверг, 25 января.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) составила план на 2024 финансовый год (1 апреля 2024 года — 31 марта 2025 года), где сказано, что воду с «Фукусимы-1» необходимо разделить на семь партий.

Кроме того, планируется изучить возможности ликвидации с атомной станции фрагментов расплавленного ядерного топлива. Для этой цели может потребоваться разработка нового технологического метода. Извлечение фрагментов ТЕРСО по этой причине перенесла на октябрь 2024 года.

Ранее, 22 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило готовность задействовать с 2024 года российские лаборатории для анализа проб воды с АЭС «Фукусима-1».

16 октября Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с «Фукусимы-1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

В этот же день в МИД Японии сообщили, что страна продолжит «прозрачно и добросовестно» предоставлять России объяснения по сбросу воды с «Фукусимы».

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

В марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах АЭС продолжала копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. 24 августа 2023 года Япония приступила к ее сбросу в Тихий океан.