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Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»

Захарова: МАГАТЭ задействует лаборатории РФ для анализа воды с «Фукусимы-1»
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Фото: Global Look Press/Zhang Xiaoyu
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило готовность задействовать с 2024 года российские лаборатории для анализа проб воды с японской АЭС «Фукусима–1». Об этом 22 ноября в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия и КНР на площадке МАГАТЭ добиваются от Японии предоставления заинтересованным государствам доступа ко всей интересующей их информации о сбросе воды с «Фукусимы–1». Кроме того, Москва представила в секретариат агентства список лабораторий, которые могут быть привлечены к анализу проб из места сброса.

«МАГАТЭ подтвердило готовность задействовать российские лаборатории в этих целях начиная с 2024 года», — добавила Захарова.

За сброс не бьют: к чему приведет слив воды с АЭС «Фукусима»
И могут ли попасть морепродукты из этих районов на российские прилавки

16 октября Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с Фукусимы–1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

В марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах АЭС продолжала копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. 24 августа Япония приступила к ее сбросу в Тихий океан.

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