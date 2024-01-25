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Посол РФ в Ираке рассказал об особенностях организации выборов президента в республике

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Граждане России, которые находятся в Ираке, могут проголосовать на выборах президента РФ в марте 2024 года. Процедура здесь пройдет раньше, чем в РФ. Это необходимо, чтобы голосование выпало на выходной день, рассказал в интервью «Известиям» российский посол в Ираке Эльбрус Кутрашев.

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«В Ираке будет открыто три участка: на территории посольства в Багдаде, а также в генконсульствах в Эрбиле и Басре. Конечно, мы подходим к выборам как к важнейшему мероприятию и обеспечим российским гражданам в Ираке все необходимые условия для голосования», — сообщил дипломат.

При этом Кутрашев отметил, что особое внимание российская дипмиссия уделит гражданам, которые работают в стране по контракту на нефтяных объектах.

«Мы не ждем, что они выедут из своих охраняемых населенных пунктов — мы сами к ним поедем, будет организовано выездное голосование. Этот механизм у нас уже отлажен», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Ираке Эльбруса Кутрашева «Известиям»:

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