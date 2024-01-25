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Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские космонавты с Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов в четверг, 25 января, поздравили россиян с Татьяниным днем, Днем российского студенчества и Днем рождения Московского университета имени М.В. Ломоносова.

«Дорогие друзья! С борта Международной космической станции сердечно поздравляем вас с Татьяниным днем! Преподавателей, студентов, выпускников и всех сотрудников Московского университета. Сегодня не только день рождения ведущего университета страны, но и точка отсчета перед его грядущего 270-летием. В преддверии большого юбилея лучшего университета России желаю вам успешного покорения поистине космических вершин в исследованиях, сверхзвуковой скорости мысли и чувства невесомости в научном поиске», — сказал в поздравительном обращении Олег Кононенко.

В продолжение речи Николай Чуб напомнил, что человеком, космическим по масштабу интеллекта и по устремленности к горизонтам познания, являлся Михаил Васильевич Ломоносов. Его дело продолжили сотрудники Московского университета и сегодня вуз вносит огромный вклад в расширение наших представлений о Вселенной, помогает строить новые спутники, уникальные телескопы и обсерватории.

«Рассчитываем на ваши открытия на Земле и в космосе. На ваше служение науке и вдохновенный штурм еще непокоренных высот знаний», — подытожил поздравление Константин Борисов.

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