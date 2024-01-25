Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем

Российские космонавты с Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов в четверг, 25 января, поздравили россиян с Татьяниным днем, Днем российского студенчества и Днем рождения Московского университета имени М.В. Ломоносова.

«Дорогие друзья! С борта Международной космической станции сердечно поздравляем вас с Татьяниным днем! Преподавателей, студентов, выпускников и всех сотрудников Московского университета. Сегодня не только день рождения ведущего университета страны, но и точка отсчета перед его грядущего 270-летием. В преддверии большого юбилея лучшего университета России желаю вам успешного покорения поистине космических вершин в исследованиях, сверхзвуковой скорости мысли и чувства невесомости в научном поиске», — сказал в поздравительном обращении Олег Кононенко.

В продолжение речи Николай Чуб напомнил, что человеком, космическим по масштабу интеллекта и по устремленности к горизонтам познания, являлся Михаил Васильевич Ломоносов. Его дело продолжили сотрудники Московского университета и сегодня вуз вносит огромный вклад в расширение наших представлений о Вселенной, помогает строить новые спутники, уникальные телескопы и обсерватории.

«Рассчитываем на ваши открытия на Земле и в космосе. На ваше служение науке и вдохновенный штурм еще непокоренных высот знаний», — подытожил поздравление Константин Борисов.

В России 25 января отмечают День студента — праздник, объединяющий тысячи учащихся по всей стране. Это торжество знаний, молодости и будущих свершений. Оно символизирует важность и значимость студенческой жизни в России и вклад юных исследователей в науку и культуру. «Известия» напомнили об истории и традициях праздника.

Также 25 января в Москве к празднику подготовили десятки мероприятий. В программе — концерты, выставки, занятия по профориентации, бесплатные развлечения в городских парках и на катках. О том, как пройдет День студента в столице, читайте в материале «Известий».