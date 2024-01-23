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Куда пойти на День студента - 2024 в Москве — афиша мероприятий

Опубликована программа на День студента - 2024 в Москве
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В четверг, 25 января, учащиеся российских вузов отметят Татьянин день. В Москве к празднику подготовили десятки мероприятий. В программе концерты, выставки, занятия по профориентации, бесплатные развлечения в городских парках и на катках. О том, как пройдет День студента в столице, читайте в материале «Известий».

День студента – 2024 на катке в Парке Горького

Масштабная праздничная программа ждет студентов 25 января на катке в Парке Горького. Учащимся предложат бесплатно покататься на коньках. Самые активные смогут принять участие в интерактивном квесте «Москва студенческая». Им предстоит пройти испытание на скорость, включиться в эстафету и найти все спрятанные на катке шпаргалки. Те, кто дойдет до конца и успешно сдаст импровизированный экзамен, получат памятные подарки.

Вечером прямо на площадке катка состоится праздничный концерт в честь Дня студента. Хедлайнерами станут певица МакSим и рэпер МОТ.

Для гостей парка также подготовили SMM-марафон «Снежный объектив». В рамках этого мероприятия студенты будут создавать креативные материалы с помощью своих смартфонов и выкладывать их в соцсетях.

День студента – 2024 на ВДНХ

В день студента, 25 января, ВДНХ приглашает учащихся вузов и колледжей, а также Татьян бесплатно посетить популярные выставочные павильоны: музей славянской письменности «Слово», центр «Космос и авиация» и музейный комплекс «Буран».

Музей «Слово» подготовил экскурсию «Вспоминайте иногда вашего студента…», посвященную традициям российских учащихся. Посетители услышат песни и легенды студентов разных исторических эпох, познакомятся с их суевериями и узнают, какие шутки и проказы они устраивали в прошлом и настоящем. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации.

В центре «Космонавтика и авиация» гости смогут посетить бесплатную экскурсию «Время первых. Студенты космоса». Экспозиция посвящена первой команде космонавтов, чей полет стал началом эпохи пилотируемой космонавтики. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

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Кроме того, в Музее Гаража особого назначения ФСО России пройдут бесплатные обзорные экскурсии. Гости павильона смогут увидеть более 50 уникальных автомобилей и мотоциклов, а гиды расскажут увлекательные истории, связанные с ними. Перед посещением требуется предварительная регистрация.

На международной выставке-форуме «Россия» День студента будут отмечать с размахом — с 24 по 28 января. В пространстве Москвы для студентов проведут несколько тематических мероприятий, посвященных городским молодежным проектам, волонтерству, развитию карьеры и медиаиндустрии. Учащиеся также смогут поучаствовать в интерактивах и мастер-классах. А вечером 25 января состоится концерт победителей и лауреатов фестиваля «Московская студенческая весна». Посетить его можно бесплатно, предварительная регистрация не нужна.

Экскурсии по историческим зданиям вузов в День студента – 2024

К Дню студента Департамент культурного наследия Москвы подготовил увлекательные экскурсии в исторические здания вузов города. Участники смогут посетить корпуса РЭУ имени Плеханова, построенные известными архитекторами XX века. Им расскажут о жизни вуза, покажут старинные аудитории и домовой храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших», возведенный более 100 лет назад. Молодые люди также увидят экспозицию университетского музея.

Еще одна экскурсия состоится в здании НИУ «Высшая школа экономики». Студентов проведут по коридорам дома Дурасова, который является памятником архитектуры XVIII века. Ближе познакомиться с историей здания поможет интерактивный гид с эффектом дополненной реальности.

Экскурсии пройдут 25, 26 и 27 января. Для участия необходима регистрация.

Профориентация в День студента – 2024

В Татьянин день в столице также пройдут мероприятия, посвященные студенческому бизнесу и профориентации.

Так, 26 января, на площадке спорткомплекса «ВТБ Арена» пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства. Участников ждут мастер-классы, выступления бизнес-экспертов, презентации молодых предпринимателей, ярмарка вакансий и многое другое.

Завершит мероприятие шоу-программа. На сцену выйдут певица Мари Краймбрери и группа Gayazovs Brothers, а специальным гостем станет Люся Чеботина. Ведущими фестиваля будут певец Тимур Родригез и актриса Агата Муцениеце. Для участия требуется регистрация.

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В тот же день в центре занятости «Моя карьера» состоится день профориентации «Профи будущего» для студентов и выпускников. Гостям мероприятия раскроют секреты эффективного трудоустройства, дадут персональные рекомендации по построению карьеры и помогут составить резюме. На специальных тренингах участники узнают, как работает рынок труда и как оценить свои профессиональные навыки. Полученные знания они смогут сразу применить на практике, пройдя собеседование. Мероприятие посетят более 35 работодателей, которые предложат свыше 300 вакансий.

День студента – 2024 в Московском зоопарке

Интеллектуальное соревнование «Унизверский квест» подготовил для абитуриентов, студентов, выпускников и преподавателей Московский зоопарк. В Татьянин день, 25 января, они смогут проверить свои знания в области зоогеографии и биологии. У соревнований будет два уровня сложности: «Уютный поползень» для команд игроков-любителей и «Штормовой баклан» для сотрудников зоопарков, волонтеров и профессионалов, работающих в сфере биологии. Регистрация участников проходит на сайте Московского зоопарка.

Бесплатные развлечения на День студента – 2024 в Москве

В честь Татьяниного дня московские парки предлагают студентам и посетительницам с именем Татьяна бесплатно посетить катки. Сделать это можно в Парке Горького, «Сокольниках», «Царицыне», Таганском парке, ландшафтном парке «Митино» и других. Льготный билет необходимо оформить на сайте парков, а затем предъявить его на входе со студенческим билетом или паспортом для Татьян.

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На некоторых катках также пройдут бесплатные мастер-классы и выступления. Например, в саду имени Баумана состоятся дискотека на льду и открытый урок по фигурному катанию. Каток «Метелица» в Бабушкинском парке проведет эстафету и викторину для студентов, а юные фигуристы порадуют посетителей показательными выступлениями. На катке «Серебряный лед» в Измайловском парке посетителей ждет бесплатная анимационная программа. Развлекательные мероприятия организуют и другие катки города.

Кроме того, 25 января студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить сказочные терема в Московской усадьбе Деда Мороза и пройти квест. А в Лианозовском парке для учащихся пройдет увлекательный QR-квест.

Ранее «Известия» рассказали, куда сходить на День студента в Санкт-Петербурге.

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