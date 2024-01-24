День студента 2024 — история и традиции главного молодежного праздника

В России 25 января отмечают День студента — праздник, объединяющий тысячи учащихся по всей стране. Это торжество знаний, молодости и будущих свершений. Оно символизирует важность и значимость студенческой жизни в России и вклад юных исследователей в науку и культуру. В 2024 году знаменательный день приходится на четверг. «Известия» напоминают читателям об истории и традициях праздника.

День студента 2024 — история и суть праздника

История праздника ведет свой отсчет с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Сейчас мы знаем этот вуз под именем Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

Татьяниным днем праздник называют, поскольку его дата совпала с днем памяти святой мученицы Татьяны Крещенской. С тех пор в России она считается покровительницей студенчества.

Отмечать праздник студентов начали только с 1850 года. Первоначально дату торжества провозгласили Днем московского студенчества, но его традиции быстро подхватили и в других регионах и городах.

В начале XX века День студента начал получать широкое признание и популярность среди молодежи. В 1919 году была учреждена Российская общенародная студенческая организация (РОСТО). Именно она проводила коллективные празднования Дня студента на федеральном уровне.

В Советском Союзе торжество получило еще более широкое распространение. В знаменательную дату проводились различные культурные и спортивные мероприятия, концерты, фестивали и вечеринки. Традиционно студенты выходили на улицы в форме и с символическими атрибутами.

После распада СССР праздник не утратил свою актуальность, его традиции и по сей день соблюдаются в большинстве российских вузов. И хотя мероприятия стали менее формальными, Татьянин день до сих пор пользуется всенародной любовью, а студенты каждый год присоединяются к празднованиям.

День студента 2024 — традиции праздника

В день праздника поздравления в адрес студентов звучат от ректоров вузов, деятелей науки, медийных личностей и официальных лиц страны. Для студентов организуют разнообразные события, в том числе фестивали, шествия, развлекательные и культурные программы. Студенты устраивают выступления с музыкальными, танцевальными и театральными номерами. В некоторых городах до сих пор проходят парады и шествия.

В день торжества также вручаются награды и призы лучшим учащимся и студенческим коллективам. Иногда конкурсы и соревнования проводятся прямо в знаменательную дату.

Ко Дню студента студенты могут быть приурочены и встречи с выпускниками, которые делятся своим профессиональным и жизненным опытом с новым поколением. Такие мероприятия позволяют учащимся узнать больше о карьерных возможностях и особенностях работы после окончания университета.

В рамках праздника студенты могут организовывать различные благотворительные акции и помогать нуждающимся. Это могут быть сбор продуктов, одежды, денег или участие в добровольческих проектах.

Традиции празднования Дня студента в России поощряют солидарность, творчество и дружеские отношения между студентами. Этот праздник служит также отдыхом и развлечением после напряженных учебных занятий и экзаменов.

День студента 2024 — как поздравить

Неизменно в поздравлениях студентам звучат пожелания успехов в учебе и достижений в будущем. На Татьянин день также можно подарить виновнику торжества различные атрибуты, которые будут полезны в его студенческой жизни.

Так, студенту можно преподнести книгу по его профильной области или литературное произведение, которое он давно хотел прочитать.

Если студенту нужен новый гаджет или аксессуары, например наушники, флешка, портативная колонка или внешний аккумулятор, такой подарок будет актуален.

Рассмотрите возможность подарить учащемуся практичные вещи для его повседневной жизни — например, рюкзак, посуду, кружку/термос, календарь, магниты для заметок или органайзер.

Пригодятся в учебе набор ручек, карандашей, маркеров, блокнот, органайзер, стикеры, закладки или карманный калькулятор. Эти предметы помогут студенту быть более организованным и повысить эффективность учебы.

Если студент интересуется дополнительным образованием, можно подарить ему подписку на платформу для онлайн-обучения, где он сможет изучать интересующие его темы.

Суть подарка — учесть интересы и потребности студента, чтобы подарок оказался ему полезным и остался долговременным напоминанием о вашем внимании и поддержке.

А для желающих посетить тематические события для студентов в Москве и Санкт-Петербурге в 2024 году «Известия» подготовили афишу мероприятий.