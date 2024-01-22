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Куда пойти на День студента 2024 в Санкт-Петербурге — афиша мероприятий

Опубликована программа мероприятий на День студента 2024 в Петербурге
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Учащиеся вузов по всей России 25 января отмечают День студента. В Санкт-Петербурге праздник имеет особое значение, поскольку исторически студенчество всегда было одной из главных социальных слоев города. В знаменательный власти Северной столицы организуют для виновников торжества культурные мероприятия, а заведения готовят скидки и спецпредложения. «Известия» составили программу мероприятий в Петербурге на День студента-2024.

Куда пойти в Петербурге на День студента-2024

Традиционно 25 января в Воскресенском Смольном соборе Петербурга проходит божественная литургия. Поздравления в адрес студентов звучат от официальных лиц города и ректоров самых крупных вузов. Виновников торжества и их наставников награждают почетным знаком святой «За особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное участие в социальной деятельности».

Мероприятия готовят молодежные центры и библиотеки во всех районах Петербурга. В числе событий квесты и концерты, лекции и викторины.

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Постановки ко Дню студента готовят театры Северной столицы. Академический театр им. Ленсовета поставит спектакль «Обыкновенная история» по роману Гончарова, а на сцене «Приюта комедианта» покажут постановку «Олеся. История любви» по мотивам повести Александра Куприна. Повестка театра «Суббота» будет состоять из спектаклей о юношеской любви, а в Театральном музее на ул. Зодчего Росси состоится спектакль «Красный фонарь» о судьбе театра во время перемен в государственной жизни. С афишей других культурных учреждений можно ознакомиться на их сайтах.

Также проводятся концерты и фестивали, где студенты могут выступать с творческими номерами. К этому дню приурочены тематические конкурсы для студентов и спортивные активности, такие как эстафеты, волейбол, футбол и другие активности.

Акции и скидки на День студента-2024 в Петербурге

Большое количество клубов, ресторанов и развлекательных мест проводят специальные мероприятия и предлагают скидки студентам в честь Дня студента. Это и ночные клубы с тематическими вечеринками, и сеансы в кинотеатрах, и вечера в ресторанах и других местах развлечений. С афишей каждого заведения необходимо знакомиться отдельно.

Так, например, с 25 по 31 января 2024 года посещение Музея РЖД для студентов и Татьян будет бесплатным. На входе обладательницам этого имени необходимо предъявить паспорт, а учащимся вузов — студенческий билет.

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Скидки и акции студентам предлагают даже некоторые магазины и торговые комплексы. Нередко в преддверии праздника клиентам и покупателям поступают выгодные предложения.

День студента в Санкт-Петербурге — это яркий и веселый праздник, наполненный различными мероприятиями, которые объединяют студенческое сообщество и позволяют студентам отдохнуть и насладиться молодостью.

Ранее «Известия» рассказали, какие мероприятия пройдут в Петербурге 27 января в честь 80-летней годовщины снятия блокады.

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