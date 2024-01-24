Полиция возбудила дело по факту наезда автобуса на пешеходов в Санкт-Петербурге
Полиция возбудила уголовное дело по факту наезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщила 24 января пресс-служба МВД по региону.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
Водитель автобуса признан подозреваемым и задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
ДТП произошло ранее в этот день на улице Беринга в районе дома № 38. Рейсовый автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате пострадали пять человек, в числе которых есть ребенок. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.
По данным источника «Известий», у водителя автобуса онемела нога, он не справился с управлением. В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщили, что, предварительно, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя.