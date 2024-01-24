FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ

Европейский союз (ЕС) готовит 13-й пакет антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, однако он не включает ограничений на поставки алюминия из РФ. Об этом 24 января сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Он (новый пакет санкций. — Ред.) вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии», — говорится в публикации.

FT подчеркнула, что для широкой поддержки нового пакета санкций членами ЕС необходимо будет отвергнуть самые радикальные предложения. Так, в частности, речь идет о ядерном топливе и СПГ.

Европейский дипломат, принимающий участие в разработке санкций, сообщил газете, что «речь идет о деньгах, оружии и санкциях» в момент, когда Украина нуждается в поддержке больше всего. При этом, по его словам, после двух лет конфликта возможности ЕС уже не столь широки, как раньше.

В рамках новых пакетов санкций Евросоюз также планирует расширить список физических и юридических лиц, подпадающих под ограничения.

19 января агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить к 24 февраля. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что 13-й пакет не удивит Россию и не сможет порадовать представителей коллективного Запада. Он назвал готовящийся пакет санкций символическим, поскольку в предыдущих «уже, кажется, ввели санкции против всего, чего только можно относительно России».

Предыдущий, 12-й, пакет санкций был утвержден в ЕС 18 декабря 2023 года. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.