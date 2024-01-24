Забота о Чаде: Россия готова помочь республике со стабилизацией обстановки

Россия следит за происходящим в Чаде и будет содействовать стабилизации ситуации в этой стране, заявил Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Это первые переговоры глав государств, и основные вопросы обсуждались за закрытыми дверями. Однако эксперты полагают, что ключевыми темами стали безопасность, поставки удобрений и долг перед РФ. Зачем африканский лидер приехал в Россию и смог ли он заменить на посту президента своего известного отца — в материале «Известий».

Как прошла первая встреча президентов

Российский лидер 24 января впервые лично встретился с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Он прилетел в Москву накануне вечером, гостя сопровождал кортеж из почти трех десятков машин, включая автомобили Aurus. До переговоров с Путиным он посетил Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Деби уже назвал этот визит историческим.

— Чад и Россия обладают очень давними отношениями, последний визит президента Чада был в 1968 году, когда президентом Чада был господин Франсуа [Томбалбай]. И мы надеемся, что этот визит позволит нам укрепить наши двусторонние отношения по всем направлениям, — сказал Махамат Идрис Деби.

Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби во время встречи Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин поприветствовал своего африканского коллегу и подтвердил, что уже готовится солидный пакет документов, который позволит укрепить и расширить договорно-правовую базу отношений двух стран. «Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат», — подчеркнул он.

В открытой части встречи российский лидер напомнил, что РФ в два раза увеличила квоту для студентов из Чада, и в ближайшие два года намерена нарастить ее еще. На 2024-2025 учебный год она составляет 300 мест, а всего образование в России получили около 2,5 тыс. граждан республики. Русская культура, к слову, достаточно популярна там. В мае 2023-го в столице Чада — Нджамене — даже проводили специальные тематические дни. По словам участников, мероприятие вылилось в массовый «праздник российско-чадской дружбы», участники которого танцевали под народную музыку, а также читали стихи и отрывки из прозы на русском языке.

О чем Путин говорил с главой Чада

Однако в центре переговоров, вероятно, оказалась более важная тема — торгово-экономическая повестка, поскольку двусторонние отношения в этой сфере минимальны даже по меркам российско-африканского сотрудничества в целом, считает эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

Чад находится на одном из последних мест по товарообороту с Россией, в первую очередь, из-за сложной логистики: нашим товарам трудно «заходить» в республику. При этом направления для развития отношений довольно ограничены, поскольку зависимость Чада от импорта зерновых и нефтепродуктов — традиционная основа российско-африканского товарооборота — достаточно низка. У республики есть свой нефтеперерабатывающий завод, а также на хорошем уровне находится возделывание местных культур — сорго и просо.

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Тем не менее со стороны африканского лидера может прозвучать запрос на импорт удобрений из России, а также на определенные решения в сфере услуг — это госуправление и цифровизация, считает эксперт. Могли на переговорах затронуть и долг Чада перед Россией: по состоянию на 1 октября 2021 года он достигал $1,37 млн. Всего внешний долг Чада — около $6 млрд.

— Существенное внимание на переговорах могли уделить вопросам безопасности. Россия за последние годы укрепилась в Сахеле (регион на стыке Сахары и тропической зоны в Африке, в который входит, к примеру, Чад, Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо и другие. — «Известия»). Ключевое значение для безопасности Чада также имеет ситуация в Нигере, где в июле 2023 года произошел государственный переворот, а также в Мали и Буркина-Фасо. Поэтому Чаду важно понимать цели и задачи российского присутствия в регионе, какие риски и возможности они несут для республики, — сказал Всеволод Свиридов.

Тем не менее Нджамена находится в партнерстве и с другими странами. К примеру, на территории государства размещено около тысячи французских военнослужащих, напомнил эксперт. На этом фоне руководство Чада «держит в голове», что Париж «ревниво» отнесется к такому визиту, однако республика остается привержена поддержанию отношений с разными странами.

Что происходит в Чаде

Несмотря на отсутствие прямых обоюдных визитов, история отношений республики с РФ имеет давние корни. Владимир Путин напомнил, что в этом году страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений, и более чем 30 из них (1990–2021) во главе Чада был один из наиболее ярких африканских политиков — Идрис Деби Итно, чья внезапная смерть в 2021-м нанесла серьезный удар по стабильности страны и всего региона.

Идрис Деби Итно Фото: Global Look Press/Panoramic

За несколько дней до своей гибели он вновь выиграл выборы. Тогда вместо мероприятий в честь победы он направился в место дислокации войск, сражавшихся с повстанцами из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (ФПСЧ), вторгшейся в страну из Ливии, чтобы свергнуть Идриса Деби. 19 апреля президент был смертельно ранен, а 20-го объявили о его кончине. О личных контактах Идриса Деби с Владимиром Путиным известно мало, однако он посетил саммит «Россия — Африка» в Сочи в октябре 2019-го, где встретился с российским лидером во время выступлений на площадке. Президенты также виделись в 2013 году в ЮАР на саммите БРИКС и в 2016-м на G20 в Ханчжоу (КНР).

— Мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей стране. И вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, и за тем, что произошло с вашим отцом. Мы скорбим. Хочу еще раз выразить свои соболезнования, — сказал Владимир Путин.

По конституции Чада, в случае смерти главы государства его обязанности должны временно перейти спикеру национального собрания, который проводит президентские выборы. Однако управление государством взяли на себя военные — они создали переходный совет во главе с сыном бывшего лидера Махаматом. Тогда они приостановили действие конституции, сформировали переходные правительство и национальный совет, выполняющий функции парламента. В конце года верховный суд Чада утвердил одобрение проекта новой конституции на референдуме, которая позволяет Махамату Идрису Деби баллотироваться на пост президента.

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Мы рады тому, что вам удалось провести референдум по конституции. Уверен, что и всеобщие выборы в ближайшее время пройдут на высоком уровне. Мы рады тому, что вам удалось и удается стабилизировать ситуацию в стране. Будем всячески этому содействовать, — сказал российский лидер, добавив, что это касается и поддержки гуманитарного характера.

Пока дата проведения президентских выборов в Чаде не установлена. Это один из шагов в сторону нормализации политического процесса в Чаде, и именно разрешение внутриполитического кризиса в республике и позволило руководству страны направиться с визитом в Москву. В целом, курс Чада останется в том же русле и во власти будут те же элиты и группировки, полагают эксперты.