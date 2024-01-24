Российский дипломат заявила, что решение об окончании конфликта Запад примет за Украину
Условия окончания конфликта на Украине и его сроки будут определяться не в Киеве, а на Западе. Такую оценку 24 января озвучила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Любому неангажированному человеку уже понятно, что не Украина, а ее кураторы будут решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения конфликта. Пока же, как мы видим и слышим здесь, Запад не заинтересован в том, чтобы начинались переговоры», — сказала она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
Также дипломат указала на причину заявлений Лондона и ряда бывших высокопоставленных американских военных на тему необходимости, по их мнению, «уничтожить все возможности для жизни» в Крыму. Именно на полуострове русские и украинцы живут в мире и согласии, не позволяя Западу вмешиваться в отношения двух братских народов, пояснила Жданова.
Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ведет свою страну к страшному финалу и гибели множества людей, будто бы исполняя классическую для американского кино роль наркобарона.
До этого президент Чехии Петр Павел высказался на тему того, что Украина вряд ли сможет вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Он призвал смотреть на ситуацию реалистично.
Кроме того, вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха напомнил про фиаско украинского контрнаступления, которое случилось вопреки масштабным поставкам оружия и финансовых средств со стороны западных стран. По его мнению, западная помощь Киеву приведет к нищете и смерти.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.