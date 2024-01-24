Реклама
Прямой эфир
Авто
Opel возродит модель Frontera
Общество
Гладков сообщил о гибели всех находившихся на борту разбившегося Ил-76
Культура
Netflix сообщила о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» уже в 2024 году
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Политика
ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО
Сюжет:

Президент Чехии усомнился в возможности Украины вернуть утраченные земли

Aktualne.cz: президент Чехии Павел сомневается в возвращении Украиной территорий
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не сможет вернуть утраченные в ходе конфликта территории в ближайшее время. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел, чьи слова приводит в среду, 24 января, чешское интернет-издание Aktuálně.cz.

«Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей <…> территории, по крайней мере в обозримом будущем», — сказал Павел.

При этом, по его словам, Чехия должна способствовать достижению Украиной наилучшего возможного результата в противостоянии с таким «непростым противником, как Россия».

«Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор. Россия определенно не простой и не слабый противник. <…> Мы должны попытаться заставить Украину сыграть на наилучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира», — отметил чешский президент.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

До этого, в конце декабря прошлого года, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак исключил возможность Украины вернуть утраченные территории. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести и второе контрнаступление.

Месяцем ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg отметил, что завершение конфликта на Украине может пойти по сценарию войны на Корейском полуострове, что будет означать признание Киевом потери своих территорий. Ставридис убежден, что даже России такой результат не понравится, поскольку она получит не всю Украину, а только несколько заминированных районов юго-востока, что, по его мнению, не является «достойным призом». Тем не менее конфликт Москвы и Киева будет заморожен, указал военный.

Тогда же Bloomberg отмечало, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась, и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024