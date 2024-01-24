Украина не сможет вернуть утраченные в ходе конфликта территории в ближайшее время. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел, чьи слова приводит в среду, 24 января, чешское интернет-издание Aktuálně.cz.

«Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей <…> территории, по крайней мере в обозримом будущем», — сказал Павел.

При этом, по его словам, Чехия должна способствовать достижению Украиной наилучшего возможного результата в противостоянии с таким «непростым противником, как Россия».

«Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор. Россия определенно не простой и не слабый противник. <…> Мы должны попытаться заставить Украину сыграть на наилучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира», — отметил чешский президент.

До этого, в конце декабря прошлого года, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак исключил возможность Украины вернуть утраченные территории. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести и второе контрнаступление.

Месяцем ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg отметил, что завершение конфликта на Украине может пойти по сценарию войны на Корейском полуострове, что будет означать признание Киевом потери своих территорий. Ставридис убежден, что даже России такой результат не понравится, поскольку она получит не всю Украину, а только несколько заминированных районов юго-востока, что, по его мнению, не является «достойным призом». Тем не менее конфликт Москвы и Киева будет заморожен, указал военный.

Тогда же Bloomberg отмечало, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась, и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.