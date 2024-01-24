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Захарова заявила о курсе Зеленского на страшный финал для Украины

Захарова: Зеленский губит своих людей и ведет Украину к страшному финалу
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент Украины Владимир Зеленский ведет свою страну к страшному финалу и гибели множества людей, будто бы исполняя классическую для американского кино роль наркобарона. Таким образом 24 января оценила его деятельность официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном статуэтку Оскара», — написала она в Telegram-канале.

Финал подобного американского триллера под названием «Проект «Украина» является страшным, но закономерным, добавила Захарова.

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Накануне испанская газета ABC написала об отчаянии Зеленского из-за неудач страны в конфликте с Россией и заблокированной западной помощи. Его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы, говорится в материале.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил затруднительное положение Зеленского, который лишился зарубежного финансирования на фоне непростой обстановки в стране и роста недовольства среди украинских граждан.

Ранее, 21 января, историк и профессор Энтони Глиз заявил, что «тупиковая ситуация» на фронте привела Зеленского в «недоумение». Профессор уверен, что Украине не стоит рассчитывать на какую-либо военную поддержку от стран — членов НАТО. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что политика Зеленского становится всё более авторитарной и не похожа на демократию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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