Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства

Некоторые категории россиян могут получать лекарства бесплатно или покупать их со скидкой 50% от рыночных цен. Об этом специалисты Роскачества рассказали в среду, 24 января.

«Основанием для бесплатного получения медикаментов могут быть как обстоятельства жизни, так и конкретные заболевания. Также разные категории могут получать как только лекарства, так еще и в дополнение «сопутствующие средства»: перевязочные материалы, средства реабилитации, протезы и так далее», — сообщили специалисты в беседе с Lenta.Ru.

Льготных категорий достаточно много. К ним относятся дети первых трех лет жизни, дети из многодетных семей в возрасте до шести лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и участники Гражданской и Великой Отечественной войн. Полный список содержится в приложении №1 к постановлению правительства РФ от 30.07.1994 №890.

Также есть диагнозы, при которых лекарства должны выдавать: детские церебральные параличи, СПИД, ВИЧ-инфицированные, гематологические заболевания, бронхиальная астма, диабет и психические заболевания.

Бесплатные препараты выдают в социальной аптеке при их наличии, а если их нет, нужные данные запишут и сообщат, когда они появятся.

50-процентная скидка при покупке лекарств положена следующим категориям: пенсионеры, граждане, принимавшие в 1988–1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, и работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными.

Это льготы федерального уровня, то есть все граждане, подходящие под критерии, могут получить их вне зависимости от города проживания. Кроме этого, существуют региональные льготы, уточнять конкретные условия нужно в документах, актуальных для места проживания пациента.

«Лекарства льготным категориям могут быть выданы или проданы со скидкой, если у пациента есть рецепт от врача», — отметили в Роскачестве.

Чтобы получить льготный рецепт, нужно обратиться в поликлинику — государственную или частную, но последняя должна принимать по ОМС.

Однако не все медикаменты можно получить по льготной федеральной программе, поэтому стоит изучить также региональную программу. В ней могут упоминаться препараты, не предусмотренные федеральным постановлением.

Если лекарство не входит в перечень препаратов, которые можно получить по льготе, но он является для пациента жизненно необходимым, можно попытаться все же получить его бесплатно. Это возможно по результатам работы медицинской комиссии, которая вынесет решение, достаточно ли важен этот препарат для пациента, чтобы говорить, что от него зависит жизнь.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что после подписания указа о статусе многодетной семьи они могут рассчитывать на равные льготы на всей территории России, пишет «Москва 24».

По словам российского лидера, смысл этого указа заключается в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории страны, передает ИА «Регнум».

В тот день же Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Так, многодетной в России является семья, в которой трое и более детей. В документе указывается, что таким семьям гарантируются предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости и другое.

22 ноября президент РФ объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.