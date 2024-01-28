Как на поезде или в самолете: в РФ хотят ввести невозвратные тарифы в отелях

В России может появиться закон о введении невозвратных тарифов в гостиницах и отелях на территории страны. Инициатива предлагается бизнесом и Российским союзом туриндустрии, механизм будет устроен по аналогии с невозвратными тарифами для авиа- и железнодорожных перевозок. Представители индустрии жалуются, что сейчас гостиницы терпят убытки в связи с тем, что гости бронируют отели и за день-два отказываются. При этом никаких рисков, никаких штрафных санкций для них не существует. В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства уточняют, что невозвратные тарифы — нормальная международная практика. В Совфеде заявили, что законодательная инициатива требует детальной проработки и широкого обсуждения для учета интересов потребителей и бизнеса. Подробности — в материале «Известий».

Иначе теряют клиентов

Невозвратные тарифы дешевле стандартных (регулярных) и предусматривают штраф в случае незаселения. Отели стараются практиковать подобные тарифы в период высокого сезона на востребованных туристических направлениях: в Краснодарском крае, в Москве и Санкт-Петербурге, на Алтае и Камчатке.

Сегодня существует две категории разрешенных бронирований — гарантированное и негарантированное. С посетителя отеля не могут удержать всю сумму, если он отказался или не приехал, максимальная неустойка — стоимость проживания за первые сутки.

Предложение о введении необратимых тарифов на проживание в российских отелях изначально было высказано самими представителями туристического бизнеса. В Российском союзе туриндустрии уверены, что эта инициатива позволит снизить стоимость размещения в отелях на 20–30% (при невозвратных тарифах).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Проект закона о невозвратности оплаты может быть внесен в правительство России уже в апреле, следует из утвержденной кабмином дорожной карты. Внесение законопроекта в Госдуму планируется осенью текущего года.

В настоящее время , рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, концепция законопроекта разрабатывается Минэкономразвития России совместно с Роспотребнадзором и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также представителями гостиничной и туристической отрасли. Схожее регулирование не так давно было введено при покупке железнодорожных и авиабилетов. При разработке концепции законопроекта будут учитываться существующая практика и баланс интересов средств размещения и туристов.

— Для обеспечения повышения доступности туристических услуг с помощью этих изменений будет обеспечена возможность людям выбрать наиболее доступный вариант стоимости в средствах размещения в том случае, когда турист уверен, что путешествие состоится и отмены бронирования не будет, — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — Для гостиничной индустрии это возможность повысить эффективность управления номерным фондом и коэффициент их загрузки, для туристов — экономия.

В Минэке необходимость разработки законопроекта «Известиям» не прокомментировали. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова указывает, что при разработке законопроекта наряду с введением таких тарифов необходимо учитывать интересы туристов, а также партнеров, работающих с гостиницами: операторов, турагентов, которые продают услуги размещения.

— Скорее всего, случаев обоснованного отказа от услуги проживания должно быть значительно больше, чем при авиаперелете (болезнь, смерть и др.), — отмечает эксперт. — Это могут быть любые не зависящие от заказчика причины, например нарушения транспортного сообщения: задержка или отмена рейса, ухудшение погодных условий, авария на дороге и др. Отель никуда не улетает и не убывает, как самолет или поезд, поэтому можно оплатить и потерять один день, но не всю бронь и оплату за весь период размещения, если турист опоздал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Собеседница полагает, что, скорее всего, « должна быть введена обязательная возможность предупреждения в разных формах в случае опоздания ». И это резонно: ведь услуга проживания имеет иное содержание, чем транспортная.

— Что касается цены, то размер ее снижения зависит от комплекса факторов, — говорит сенатор Перминова. — Кроме того, наряду с невозвратными тарифами, большая часть должна быть обычными, возвратными.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев убежден в том, что «фиксированные тарифы — еще одна мера стимулирования внутреннего туризма наравне с выездным».

— Выезд у нас открыт, диапазон цен на отдых для туристов приемлемый, раз люди продолжают выезжать на отдых за рубеж, — рассуждает эксперт. — Обычно нам приходится вырабатывать компромисс между двумя полюсами — интересами бизнеса и возможностями наших туристов. Но в данном вопросе особых противоречий нет, бизнес готов поддержать введение фиксированных тарифов.

Данная мера также может стать дополнительным механизмом стимулирования загрузки мест отдыха в межсезонье , добавляет Сангаджи Тарбаев.

По данным TravelLine, собранным специально для «Известий», доля онлайн-бронирований с сайтов российских гостиниц по тарифам со стопроцентной предоплатой, которая не возвращается в случае незаезда, составляет 9%. Доля отмен по таким тарифам за тот же период составляет 2%, в то время как доля отмен по тарифам, где гость может вернуть деньги полностью или частично, составляет 23%.

По оценкам TravelLine, доля бронирований по тарифам со стопроцентной предоплатой в топ-5 регионов за 2023 год выглядит следующим образом:

— Московская область — 18%,

— Санкт-Петербург — 15%,

— Ленинградская область — 14%,

— Москва — 11%,

— Республика Татарстан — 10%.

Интересы отельеров и гостей

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что необходимость ввести данные тарифы назрела давно.

— Скорее всего, потом стоит провести обучение и помочь отелям и санаториям правильно применять эти маркетинговые инструменты — они не самые простые в использовании, и там тоже есть много подводных камней, но для отрасли это необходимо, и от введения этого инструмента смогут выиграть и конечные потребители, — рассуждает Дмитрий Богданов.

Основатель HoReCa Training, отельер Юлия Фандюшина полагает, что введение невозвратных тарифов позволит прогнозировать отельерам выручку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Впрочем, эксперт «Народный фронт. Аналитика», член Центрального штаба НФ Денис Полунчуков призывает быть «реалистами, поскольку еще ни разу меры поддержки в сфере туризма не приводили к должному снижению цен».

— На практике гостиницы могут понижать тарифы в период низкого сезона, чтобы привлечь клиентов, но никак не из благодарности государству за предоставленные преференции, а введение невозвратных тарифов, я считаю, это как раз преференция для бизнеса, — комментирует Денис Полунчуков.

Не исключает недобросовестности

Мировая практика регулирования взаимоотношений туристов с отелями, и особенно в случае заключения договоров по так называемым невозвратным тарифам, стала особенно актуальной во время пандемии.

— У нас в стране потребитель пока имеет безусловное право отказаться от услуг отельера, если он не внес задаток (который сам по себе является обеспечением обязательств по Гражданскому кодексу), — говорит глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. — Естественно, узаконивание невозвратных тарифов не в интересах потребителей. Потребителя может просто не устроить сам отель, санитарное состояние номера, отличие реальности от рекламы и т.д. С другой стороны, отельеров можно тоже понять.

Собеседник считает, что не стоит вводить новое законодательное регулирование, а лучше использовать прописанные нормы ГК об обеспечении обязательств, например, задатком.

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— Однако это совершенно не исключает недобросовестности уже со стороны продавцов услуг. Примеров, к сожалению, более чем достаточно , — посетовал руководитель Союза защиты прав потребителей.

Исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец объясняет, что сегодня потребителю гостиничных услуг невозвратные тарифы должны быть выгодны за счет дешевизны. Иногда скидки при таких тарифах могут доходить до 50%. Но в среднем дисконт составляет 20%, отмечает он.

— К тому же невозвратный тариф предлагается в основном в тарифной паре «невозвратный и регулярный тариф», — указывает Андрей Михайлец. — Так клиенту проще оценить преимущества каждого тарифа и выбрать между ними. Кстати, российские системы бронирования активно поддерживают эту технологию, потому что она является для них хорошим инструментом продаж.

Впрочем, эксперт видит и вероятные минусы изменений. В частности, если в результате не будет прописано, что невозвратный тариф обязательно должен быть ниже регулярного, что это промотариф, и отели могут вводить этот тариф без регулярного. Условно говоря, оставив стоимость регулярного, просто сделают его невозвратным , подчеркивает эксперт.

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— Таким образом, в период высокого спроса отель заработает на дефиците номеров, а потребитель проиграет, — объясняет специалист. — С другой стороны, есть много других отелей, так что рынок сам всё отрегулирует.