Минсельхоз сообщил о сборе 147 млн т зерна в 2023 году
Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) собрали в России 147 млн т зерна в 2023 году. Об этом 24 января сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
«Получен второй в истории страны урожай зерна. По предварительным данным, это порядка 143 млн т, а с новыми регионами — примерно 147 млн т», — приводит его слова Telegram-канал ведомства.
Производство молока увеличилось на 0,5 млн т, а мяса — на 300 тыс. т. Также был обеспечен вылов 5,4 млн т водных биоресурсов.
«Показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК. Выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила $45 млрд, по результатам досчета показатель будет еще выше», — отметил министр.
20 января глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил, что Россия в случае победы в конфликте с Украиной сможет взять под свой контроль 30% мирового экспорта зерна.
Ранее, 16 января, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с главами муниципальных образований российских субъектов указал, что в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность.
До этого, в декабре, в целях обеспечения продовольственной безопасности правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Отмечалось, что мера позволит также поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Временное ограничение будет действовать по 31 мая 2024 года.