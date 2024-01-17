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Выдали максимум: отечественная агропродукция пошла на импорт

Россия поставила новый рекорд по поставкам зерна за рубеж
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Во втором полугодии 2023 года экспорт зерна и зернобобовых побил рекорд, достигнув 39 млн т, что на 19% выше показателя сезона-2020/21, об этом сообщили в своем докладе специалисты «Русагротранса». В частности, Россия экспортировала 27,6 млн т пшеницы (+3,8% относительно показателя 2020/21). А к началу декабря, когда вступил в силу запрет на экспорт твердой пшеницы, объем поставок вырос до 720 тыс. т (в прошлом году — всего 200 тыс. т). Увеличился и экспорт ячменя (относительно сезона-2020/21 — +27%, или 5 млн т). Повлияет ли экспорт на ситуацию на внутреннем рынке, какие направления для торговли зерном перспективны прямо сейчас и какие страны могут пополнить пул партнеров в ближайшее время — в материале «Известий».

Самый крупный покупатель российской пшеницы — Турция. Объем поставок туда составил 4,06 млн т, +2,5% относительно уровня 2022 года. На втором и третьем местах — Египет (3 млн т, или −21%) и Бангладеш (2,1 млн т). На 4-м и 5-м местах — Алжир (1,5 млн т, +36%) и Пакистан (1,2 млн т, +50%). Наиболее дорогой оказалась мукомольная пшеница в августе. Тонна продукции обошлась покупателям в $248. По прогнозам экспертов, возможен стабильный рост цен выше $250. Экспортировалась и переработанная продукция. Так, муки было вывезено 800 тыс. т (в пересчете на зерно), что выше показателя за 2022 год на 270 тыс. т. Авторы исследования отметили рост поставок российского зерна в Индонезию, Вьетнам, Малайзию и Венесуэлу.

Новый виток

Новый рекорд по экспортным объемам зерна — промежуточный итог позитивной тенденции последних лет, результат усилий по развитию сельского хозяйства и в целом важное достижение, считают эксперты. Преодолены логистические проблемы и сложности с расчетами.

Уборка урожая пшеницы
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Высокие показатели экспорта нашей сельхозпродукции показывают ее востребованность и умение российских экспортеров и бизнеса прокладывать новые пути развития, утверждает директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов.

— Несмотря на санкции и давление со стороны недружественных государств, мы не только увеличиваем поставки на наши традиционные рынки сбыта, но и находим новые. Например, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам. И если некоторое время назад мы выходили на рынок с большим дисконтом, сегодня он снизился, — отмечает эксперт.

Больше контроля

Россия изначально аграрная страна. И необходимо использовать свои преимущества — обилие плодородной земли, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— По оценке Росстата, в 2023 году посевные площади уменьшились на 1,3% и составили 81,25 млн га. В процентном соотношении не так много, но по факту это тысячи гектаров, — говорит он.

Зернохранилище
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По словам аналитика, для прогрессивного роста экспорта необходимо как увеличение посевных площадей, так и упрощение законодательства в сфере разработки неиспользуемых, но перспективных земель.

Один из сдерживающих факторов для развития сельского хозяйства в России — отсутствие поддержки средних и мелких хозяйств, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Элеватор
Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Неподъемные кредиты и сложности в получении господдержки (о мерах которой некоторые частные хозяйства даже не догадываются) препятствуют развитию сельского хозяйства. Отсюда и пустующие поля, — сетует аналитик.

Вторая проблема, которую выделила эксперт, — отсутствие семенной базы:

— До недавнего времени сельское хозяйство России напрямую зависело от импорта семян, — продолжает она. — После введения санкций нависла реальная угроза. В рамках импортозамещения частично проблему удалось решить, но потребностей производителей по всей стране имеющиеся заготовители удовлетворить пока не в состоянии.

Перспективы роста

Последние 5–10 лет российский агропромышленный комплекс показывает устойчивое развитие, считает Анатолий Тихонов. По его словам, Россия постепенно переходит к продаже продукции высокого передела:

— Производство и продажи муки выросли как минимум в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что мы продаем больше продуктов с повышенной добавочной стоимостью: муку, а не зерно, подсолнечное масло, а не семечки, — поделился он.

Сбор урожая пшеницы
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Эксперты выделяют и неочевидные преимущества образовавшегося рынка сбыта. Партнерами РФ являются страны и регионы, которые перспективны в демографическом отношении, и можно ожидать роста числа населения и, соответственно, потребителей, а значит, и спроса, подчеркнул директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

— Проблемой является наличие временных ограничений на экспорт в РФ, что может послужить причиной поиска партнерами новых поставщиков, — говорит он.

Вместе с тем необходимо стремиться экстенсивно расширять рынок сбыта, диверсифицировать партнеров. В пользу важности расширения географии поставок, помимо многообразия наименований, говорит пример Египта, сократившего закупки в 2023 году, отмечает эксперт.

— Рекордный показатель говорит о том, что мир нуждается в российском зерне, на него огромный спрос и что логистические пути экспорта не были нарушены, — комментирует экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Погрузка зерна на судно
Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

— Дополнительные поступления средств в бюджет могут использоваться для развития других отраслей и реализации социальных программ, что в свою очередь способствует росту уровня жизни граждан, — говорит он.

По словам экономиста, пшеница — ценный товар, «второе золото». Поэтому увеличение объемов экспорта зерна может способствовать расширению международной торговли и укреплению российской позиции на мировых рынках, а также повысить и непосредственно интерес инвесторов к России, вкладывающих средства в сельскохозяйственный сектор и способствующих его развитию.

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