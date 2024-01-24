В Японии из-за непогоды произошел транспортный коллапс

В следствие обильного снегопада в Японии на скоростной автомагистрали Мэйсин образовалась пробка в несколько километров. Об этом 24 января сообщил японский телеканал NHK.

«Автомобили застряли на протяжении 5,5 километров на полосах, ведущих в сторону Токио, и более 6,6 километров в другом направлении», — пишет издание.

В компании-операторе автомагистрали заявили, что на очистку дороги направлена снегоуборочная техника, однако она не успевает за снегопадом. Отмечается, что остается неизвестным, когда пробка будет устранена.

Также журналисты сообщили о том, что оказавшимся в заторе водителям и пассажирам раздали воду, еду и предметы первой необходимости.

По данным телеканала, минобороны страны отправило около 350 военнослужащих для уборки снега. Силы самообороны Японии также доставляют топливо и продовольствие.

Отмечается, что сильный снегопад в регионах Токай и Кинки стал причиной пробок и аварий. Также сообщается о некоторых пострадавших. Двое пассажиров застрявшего в пробке автомобиля и 5-летний ребенок госпитализированы из-за недомогания.

Также журналисты сообщили, что за 6 часов снегопада, по данным японского метеорологического агентства, в городе Сэкигахара префектуры Гифу выпало 49 см снега, а в городе Майбара в Сиге — 40 см.

Метеорологи ожидают, что сильный снегопад выпадет в основном со стороны Японского моря. Кроме того, такая погода сохранится до 25 января. Согласно прогнозам в регионах Токай и Тохоку выпадет до 70 см снега.

В метеорологическом агентстве Японии призвали воздержаться от выхода на улицу без необходимости в регионах, где предупредили о сильном снегопаде.

До этого, 1 января, в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена.

Спустя два дня, 3 января, в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Эпицентр залегал на глубине 10 км под водой.