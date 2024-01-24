Президент Сербии заявил о желании купить еще два вертолета Ка-32 в РФ

Президент Сербии Александр Вучич в связи с недавним пожаром в торговом центре Белграда заявил, что хочет приобрести еще два пожарных вертолета Ка-32 в России к двум, полученным ранее. Об этом сообщает издание Tanjug 24 января.

По его словам, Сербия отлично оснащена для тушения пожаров, но он хотел бы добиться еще лучшего результата.

«Мы впервые показали один из двух купленных нами Ка-32 из России. А также два вертолета Н145, которых у нас большое количество, но они переносят один небольшой ковш, в то время как Ка-32 переносят пятикратный размер. Теперь у нас есть два Ка-32, если у нас будет достаточно средств, чтобы купить еще два, тогда мы станем абсолютно сильнейшей державой, когда дело доходит до тушения пожаров не только на Балканах, но и во всей Юго-Восточной Европе», — цитирует агентство слова президента.

Наличие такой техники для тушения пожаров в какой-то степени спасло ситуацию, отметил президент.

Он также добавил, что в подразделения спасателей Сербии планируется привлечь еще 240 специалистов для тушения пожаров. Сейчас они проходят обучение.

Президент Сербии также заявил, что расследование покажет, был ли пожар в китайском торговом центре преднамеренным или случайным.

Вучич отвечая на вопрос журналистов о расследовании выборов в Сербии европейскими институтами также подчеркнул, что для него важно лишь мнение сербского народа, а не тех, кто хочет свергнуть его страну.

«Я не жду, когда кто-то из-за рубежа вынесет мне вердикт о воле моего народа. Для меня важен суд моего народа, а не суд великих держав, которые хотели бы свергнуть мою страну. По разным причинам. Потому что им не нравится наше отношение к Косово. Потому что им не нравится наше отношение к России, Китаю и многим другим вопросам», — сказал он.

23 января в сербском Белграде произошел крупный пожар на китайском рынке в районе Нови-Београд. В локализации пожара приняли участие 76 пожарных-спасателей, 25 специальных автомобилей и три вертолета, в том числе российский Ка-32, которые в ходе 37 вылетов обеспечили тушение 71 тонной воды.

В сентябре сербский лидер приобрел у РФ второй вертолет Ка-32. Тогда Вучич отмечал, что российская техника «обеспечит огромное преимущество в эпоху климатических изменений, когда пожары происходят все чаще».

Ранее, 30 декабря, Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем. Он также подчеркнул, что его страна не намерена ради «чьего-то удовлетворения» вводить санкции против РФ или постоянно выступать с заявлениями против Москвы и Пекина. Он отметил, что будет действовать в интересах сербского народа, а не какой-либо другой страны или организации.

До этого, 19 сентября, Вучич также напомнил, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела никаких санкций против России. Он подчеркнул, что эта позиция остается неизменной, и выразил надежду, что в будущем страна также не введет санкции.