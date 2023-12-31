Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем
Сербия будет продолжать путь в ЕС и хранить дружеские отношения с Россией и Китаем. Об этом в субботу, 30 декабря, заявил сербский президент Александр Вучич.
«На протяжении шести лет мы будем защищать свою независимость. Мы продолжим наш путь в ЕС, но с той же гордостью сохраним нашу традиционную дружбу и отношения с Китайской Народной Республикой, Россией и всеми остальными», — приводит портал Alo! слова сербского президента.
Он также заявил, что его страна не намерена ради «чьего-то удовлетворения» вводить санкции против РФ или постоянно выступать с заявлениями против Москвы и Пекина.
«Мы не будем никому угождать, наша задача — это сделать все важное в интересах нашего народа, граждан республики, а не в интересах какой-либо другой страны или организации», — заключил Вучич.
До этого, 19 сентября, Вучич также напомнил, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела никаких санкций против России. Он подчеркнул, что эта позиция остается неизменной, и выразил надежду, что в будущем страна также не введет санкции.
В конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления к миру на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.