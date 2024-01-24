Китай вдвое увеличил импорт российского алюминия в 2023 году

По итогам 2023 года Китай на 12,7% нарастил импорт российских товаров, доведя его до отметки $129,1 млрд. Об этом в среду, 24 января, сообщает РБК со ссылкой на результаты анализа российско-китайской торговли.

Среди топ-10 товарных групп опережающими темпами вырос импорт российского алюминия — в 2,1 раза, растительных масел — в два раза, масличных семян и плодов — в 1,8 раза и драгоценных металлов — в 1,43 раза.

Кроме того, в 2023 году КНР приобрел 107 млн т российской сырой нефти, что на 24% больше чем годом ранее. В денежном выражении импорт нефти из РФ обошелся Китаю в $60,6 млрд, обращает внимание «Газета.Ru».

Ранее в этот день сообщалось, что Япония по итогам 2023 календарного года увеличила импорт зерновых из России на 381,8% по сравнению с 2022-м. При этом, невзирая на значительный рост импорта зерновых, РФ в 2023 году поставила на 16,4% меньше к предыдущему году рыбы и рыбной продукции.

11 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то что страну «душат и давят со всех сторон».

В ноябре прошлого года президент РФ заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. По его словам, за девять месяцев 2023-го ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом в 2022-м.