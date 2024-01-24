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Япония в 2023 году нарастила импорт зерновых из России на 381,8%

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Япония по итогам 2023 календарного года увеличила импорт зерновых из России на 381,8% по сравнению с 2022-м, следует из данных, опубликованных 24 января японским минфином.

Невзирая на значительный рост импорта зерновых, Россия в 2023 году поставила 16,4% меньше к предыдущему году рыбы и рыбной продукции. Более того, импорт овощных культур снизился на 48,9%, а фруктов ― на 96,7%. Также в минувшем году Япония вовсе не импортировала российские соевые бобы.

Тем не менее отчет международной торговли за декабрь 2023-го гласит, что Япония в прошедшем месяце увеличила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 41,3% к декабрю 2022-го. Также из документов стало известно, что Япония сократила импорт зерновых на 54,9%, а овощей ― на 46,2%.

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Ранее, 11 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то что страну «душат и давят со всех сторон». Он также допустил, что рост ВВП страны за 2023 год может превысить 4%. Он подчеркнул, что падение показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого — 1,2%.

В ноябре прошлого года президент РФ заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. По его словам, за девять месяцев 2023-го ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом в 2022-м.

В начале августа прошлого года Всемирный банк опубликовал данные, исходя из которых Россия заняла пятое место среди самых крупных экономик мира по оценке ВВП ($5,5 трлн). Первые четыре места заняли Китай ($31,5 трлн), США ($23,1 трлн), Индия ($15,8 трлн) и Япония ($5,6 трлн).

В том же месяце Путин заявил, что экономика РФ вышла вперед на мировой арене, обогнав Германию по паритету покупательной способности. Глава государства также указал на необходимость продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года.

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