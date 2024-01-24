Появились первые фото с места крушения Ил-76 в Белгородской области

В распоряжении «Известий» появились эксклюзивные фотографии с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, которое произошло 24 января.

На кадрах видно, как обломки транспортного средства разбросало по заснеженному полю. На заднем плане можно заметить силуэты людей рядом с упавшими частями самолета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ранее в этот же день падение Ил-76 в Белгородской области попало на видео. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно падает. Еще в полете заметно возгорание. В результате падения произошел мощный взрыв.

Инцидент произошел в среду, 24 января, около 11:00. Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России, борт упал в ходе выполнения планового полета. По информации ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь на просьбу «Известий» прокомментировать данное сообщение ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.

Между тем в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова появилась информация о неком инциденте в Корочанском районе области. По его словам, сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Гладков написал, что выехал в район, и добавил, что все подробности будут позже.

Ранее в этот же день Гладков сообщал, что в Белгороде действует оповещение о ракетной опасности. Он порекомендовал местным жителям, которые сейчас дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал найти безопасное укрытие.