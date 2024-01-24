В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде действует оповещение о ракетной опасности. Об этом 24 января объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона дал рекомендации по безопасности местным жителям.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в воздухе над селом Ближнее системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Как уточнял Гладков, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле.

Накануне российская система ПВО сбила воздушную цель в Валуйском городском округе региона. По словам Гладкова, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.