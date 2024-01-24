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В Британии пожаловались на слишком маленькую армию

Генерал Сандерс: ВС Британии слишком слабы для крупного конфликта
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Фото: TASS/AP/Sergei Grits
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Глава Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс в среду, 24 января, заявил, что Вооруженные силы (ВС) страны слишком слабы для крупного военного конфликта. Его слова передает издание The Telegraph.

Во время выступления на форуме International Armoured Vehicles в Лондоне он указал, что в случае конфликта НАТО с Россией Британии потребуется призывать население в армию. По словам Сандерса, к мобилизации должны готовиться как мужчины, так и женщины.

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Ранее, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024.

Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будет отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир».

Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, но Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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