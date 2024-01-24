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Новым главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Михай Попшой

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Фото: официальный сайт Республики Молдова
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В Молдавии новым главой МИД страны будет назначен вице-спикер парламента Михай Попшой. Об этом в среду, 24 января, сообщил молдавский премьер-министр Дорин Речан на заседании правительства.

«Михай Попшой займет пост министра иностранных дел», — передает слова Речана молдавский информационный портал NEWSTREAM.

Попшой с 2019 года занимал должность вице-спикера парламента Молдавии, является депутатом от правящей партии республики «Действие и солидарность».

Утром в среду занимавший пост главы молдавского МИДа Нику Попсеку объявил о том, что уходит в отставку.

«Я успешно выполнил задачи, поставленные в начале семестра, и на этом этапе мне нужен перерыв», — пояснил Попсеку. Его последний официальный визит на посту главы МИДа состоялся в Румынию, накануне объявления об отставке. Он встретился со своим коллегой Луминицей Одобеску и с бывшим министром иностранных дел Богданом Ауреску.

Также сообщается, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии переименовано в министерство иностранных дел, а курировать вопросы по европейской интеграции будет отдельное ведомство — министерство по делам Европы, которое возглавит статс-секретарь МИД и бывший советник президента Кристина Герасимова.

Знаковый кусочек: Молдавия и Грузия могут войти в ЕС по частям
Зачем об этом заговорили в союзе и как провести такое присоединение без утвержденного механизма

В конце декабря прошлого года президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту страны рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). По ее словам, будущее страны — в «европейской семье». Кроме того, глава государства отметила, что намерена баллотироваться в 2024 году на второй срок. При этом на следующий день молдавская оппозиционная партия «Возрождение» обвинила Санду в узурпации власти и идеи евроинтеграции.

Ранее в том же месяце в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.

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