В Якутске обвиняемый в убийстве мужчины после конфликта в клубе взят под стражу

Суд заключил под стражу обвиняемого в резонансном убийстве в Якутске. Об этом 24 января сообщило СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании ему [обвиняемому] меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Убийство произошло после конфликта в одном из ночных клубов города. Там повздорили 23-летний местный житель и 18-летний молодой человек родом из Таджикистана с гражданством РФ. Предварительно установлено, что на следующий день после конфликта якутянин со двумя товарищами направился домой к обидчику. Там произошла поножовщина, в результате которой погиб 26-летний уроженец Намского улуса.

«Уверен: и следователи, и суд подойдут к делу без снисхождения, виновные ответят за преступление по всей строгости закона. Зло не останется безнаказанным! Буду держать ход расследования на личном контроле», — заявил глава Якутии Айсен Николаев в сообщении в Telegram.

Также Николаев указал на то, что «есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях». Он призвал местных жителей не реагировать на провокаторов и их незаконные призывы, которые распространяются в социальных сетях.

«Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас», — пояснил глава республики.

Отмечается, что в связи с общественным резонансом в регионе расследование уголовного дела взято руководителем следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) под личный контроль.

Днем ранее сообщалось, что юморист Амиран Геворкян скончался в результате драки возле одной из гостиниц в Сочи. Позднее очевидец уточнил, что в потасовке участвовали шесть человек с одной стороны и двое с другой. Геворкян умер, после того как упал и скатился с горки.