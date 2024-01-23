Очевидец рассказал подробности о ставшей смертельной для юмориста драке в Сочи

Очевидец рассказал подробности о драке, в ходе которой погиб 31-летний юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян. Об этом 23 января он сообщил «Известиям».

«Там потасовка была: с одной стороны — шесть, с другой — двое. Потасовка — слово за слово. Они пьяные были. Амирана ударили, и он ушел в нокдаун, скатился с горки и упал — так упал», — рассказал он.

О смерти Геворкяна стало известно ранее в этот день. Как уточнил источник «Известий», участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший был объявлен в розыск правоохранительными органами.