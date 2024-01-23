Юморист скончался после драки в Сочи

В Сочи в результате драки скончался юморист Амиран Г. Об этом 23 января сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел возле одной из гостиниц города. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили драку, в ходе которой один нанес другому мощный удар.

«Пострадавший упал с высоты 2,5 м, а нападавший рухнул на него сверху. Мужчину увезли в больницу с травмами, но спасти не смогли», — рассказал собеседник.

Нападавший объявлен в розыск. В произошедшем разбираются правоохранители, устанавливаются обстоятельства конфликта.

Ранее, 8 января, отец и сын выпали из окна во время драки в квартире в Москве. В результате случившегося первый скончался, а второго госпитализировали с травмами.