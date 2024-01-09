В Москве отец и сын выпали из окна во время драки

Отец и сын выпали из окна во время драки в квартире в Москве. В результате случившегося первый скончался, а второго госпитализировали с травмами. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что инцидент произошел 8 января на бульваре Генерала Карбышева.

«Прохожие обнаружили двух мужчин, которые лежали под окнами дома. На место прибыли медики и полиция. Было констатировано, что отец умер, а его сын получил травмы и был доставлен в медучреждение», — поделился собеседник.

Кроме того, по предварительным данным, мужчины проживали вместе на втором этаже дома. При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что трагедия произошла во время драки между отцом и сыном. Также сообщалось, что сын имел судимости за кражу и угрозу убийством. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее, 6 января, источник «Известий» рассказал, что в Санкт-Петербурге мужчина проломил череп посетителю бара, забив его до смерти. Между двумя посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в драку. 61-летний пострадавший получил множественные травмы и скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.