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Резня в Заполярье: кто нападал на людей в Норильске

Задержанный за серию нападений с ножом мужчина увлекался оккультизмом и идеями анархизма
Фото: Global Look Press/Fotostand/K. Schmitt
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После трех нападений на жителей норильского района Талнах в местных соцсетях начали появляться сообщения о маньяке с ножом, подкрадывающемся к жертвам со спины. Полиция задержала подозреваемого после третьей атаки на местного жителя. Следователям предстоит установить мотивы совершенных преступлений. Всё, что известно о нападениях и о подозреваемом — в материале «Известий».

Всегда подходит сзади

Жителей района Талнах (до 2004 года имел статус города, название в переводе с долганского означает «запретное место») напугала серия кровавых преступлений. В течение двух суток было совершено как минимум три нападения на людей. Нападения совершались без явного мотива, на территории около квадратного километра. Двое потерпевших — 65-летняя пенсионерка и 45-летний мужчина — получили многочисленные ножевые ранения вечером 30 ноября.

Чуть позже с ранениями в подъезде собственного дома был найден 63-летний пенсионер. Там же был задержан и подозреваемый в совершении этих преступлений. Правоохранители пока не делали официальных заявлений, но всё больше деталей указывают на то, что все нападения — дело рук одного преступника.

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Фото: соцсети
Место преступления

Пенсионеры и работяга

Первая из пострадавших от нападения — 65-летняя Гюльназ С., пенсионерка, индивидуальный предприниматель (торгует продуктами и хозтоварами). Женщина шла домой, когда к ней сзади подкрался неизвестный и нанес несколько ударов ножом. Согласно предварительным данным, у нее колото-резаная рана поясничной области.

Второй пострадавший находился недалеко от своего дома на улице Новой (в 800 метрах от места предыдущего нападения), когда на него напал неизвестный. Преступник подошел вплотную и нанес многочисленные удары ножом сначала в спину, потом в голову. Пострадавший пытался защититься от ножа руками. В итоге ему удалось убежать. Преследовать жертву нападавший не стал. Пострадавший (как позже выяснилось, бывший шахтер) громко звал на помощь, чем, возможно, спас себе жизнь.

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Выжить жертве помогла школьница

Одной из первых помощь несчастному оказала 14-летняя девочка — она вечером возвращалась с танцев.

— Я подумала сначала, что он, может быть, в нетрезвом состоянии или что-то случилось, — рассказала «Известиям» Ксения. — Я решила все-таки остановиться. Он подбежал, а у него бежит из головы кровь. Я спросила, что случилось. Он попросил вызвать скорую.

Мужчина рассказал Ксении, что не знал нападавшего, но запомнил его лицо. Впрочем, по информации полиции, потерпевший сказал, что не может описать нападавшего.

Врачи нашли у мужчины множественные колото-резаные раны волосистой части головы, шеи, плеча, левой кисти (с повреждением сухожилий) и трех пальцев, а также проникающие колото-резаные раны спины с повреждением правого легкого.

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Фото: соцсети
Место преступления

Один из очевидцев, услышавший душераздирающий крик, успел снять из окна многоэтажки бегущего мужчину (он кричал «Помогите!») и удаляющегося быстрым шагом в противоположную сторону человека с рюкзаком. Не исключено, что это был нападавший.

Последний укол

Спустя несколько часов после второго нападения на той же Новой улице полиция приехала по вызову еще одного пострадавшего — 63-летнего Рамила Г. У него зафиксировали многочисленные ушибы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска норильской полиции установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался мужчина 1992 г. р.», — говорится в сообщении официального паблика ГУ МВД по Красноярскому краю «Полиция Красноярья».

По словам источника в полиции, во время задержания в подъезде мужчина вел себя неадекватно, смотрел в одну точку. Еще больше странного нашли у подозреваемого во время обыска. На фотографиях, выложенных сотрудниками полиции, многочисленные ножи, самодельные дубинки и другие дробящие орудия. Следователи изъяли два больших стальных альпинистских карабина со следами бурого цвета — возможно, эти предметы были использованы как кастеты. В углу его комнаты находились кувалда и топор с приклеенной надписью «средство от головной боли». В квартире также нашли и изъяли литературу оккультного характера.

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Фото: СК РФ
Вещи, изъятые при обыске

«Известия» выяснили, что подозреваемый был подписан на паблики анархического толка, призывавшие к свержению действующей власти. Также в свое время он был подписчиком блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Спекулируют на страхе

В местных интернет-сообществах предполагаемого преступника уже окрестили «маньяком с ножом» и «талнахским резчиком». Полиция сообщила, что на фоне новостей о преступлениях неизвестные начали распространять информацию, сеющую панику.

«Помимо этого, в мессенджерах появились вредоносные ссылки с провокационными заголовками «Убийство в Талнахе», «Школьница, которая помогла задержать талнахского резчика». Перейдя по этим ссылкам, граждане предоставляют злоумышленникам доступ к своим аккаунтам! Не переходите по этим ссылкам!» — говорится на страничке регионального управления. Полиция призвала граждан не распространять фейковую информацию о событиях.

Юридическая сторона

Пока нападения на людей в Талнахе квалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако по мере расследования квалификация преступлений может измениться.

наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Факторов много, зависит от физиологических особенностей потерпевших, например, беременности, мотивов преступника — хулиганский, по мотивам межнациональной розни, его целей — намерения убить или просто нанести тяжкие телесные повреждения, — рассказывает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. — Если намерение убить не будет доказано, а человек скончается, преступнику может грозить до 15 лет по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).

— Исходя из информации, речь может идти о психическом расстройстве. Если это реально так и судебно-психиатрическая экспертиза покажет, что в момент совершения преступления он не осознавал и не мог осознавать, что делает, то уголовной ответственности он не подлежит. Его направят на принудительное психиатрическое лечение, — пояснил адвокат, председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

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