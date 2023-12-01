Резня в Заполярье: кто нападал на людей в Норильске

После трех нападений на жителей норильского района Талнах в местных соцсетях начали появляться сообщения о маньяке с ножом, подкрадывающемся к жертвам со спины. Полиция задержала подозреваемого после третьей атаки на местного жителя. Следователям предстоит установить мотивы совершенных преступлений. Всё, что известно о нападениях и о подозреваемом — в материале «Известий».

Всегда подходит сзади

Жителей района Талнах (до 2004 года имел статус города, название в переводе с долганского означает «запретное место» ) напугала серия кровавых преступлений. В течение двух суток было совершено как минимум три нападения на людей. Нападения совершались без явного мотива, на территории около квадратного километра. Двое потерпевших — 65-летняя пенсионерка и 45-летний мужчина — получили многочисленные ножевые ранения вечером 30 ноября.

Чуть позже с ранениями в подъезде собственного дома был найден 63-летний пенсионер. Там же был задержан и подозреваемый в совершении этих преступлений. Правоохранители пока не делали официальных заявлений, но всё больше деталей указывают на то, что все нападения — дело рук одного преступника.

Фото: соцсети Место преступления

Пенсионеры и работяга

Первая из пострадавших от нападения — 65-летняя Гюльназ С., пенсионерка, индивидуальный предприниматель (торгует продуктами и хозтоварами). Женщина шла домой, когда к ней сзади подкрался неизвестный и нанес несколько ударов ножом. Согласно предварительным данным, у нее колото-резаная рана поясничной области.

Второй пострадавший находился недалеко от своего дома на улице Новой (в 800 метрах от места предыдущего нападения), когда на него напал неизвестный. Преступник подошел вплотную и нанес многочисленные удары ножом сначала в спину, потом в голову. Пострадавший пытался защититься от ножа руками. В итоге ему удалось убежать. Преследовать жертву нападавший не стал. Пострадавший (как позже выяснилось, бывший шахтер) громко звал на помощь, чем, возможно, спас себе жизнь.

Выжить жертве помогла школьница

Одной из первых помощь несчастному оказала 14-летняя девочка — она вечером возвращалась с танцев.

— Я подумала сначала, что он, может быть, в нетрезвом состоянии или что-то случилось, — рассказала «Известиям» Ксения. — Я решила все-таки остановиться. Он подбежал, а у него бежит из головы кровь. Я спросила, что случилось. Он попросил вызвать скорую.

Мужчина рассказал Ксении, что не знал нападавшего, но запомнил его лицо. Впрочем, по информации полиции, потерпевший сказал, что не может описать нападавшего.

Врачи нашли у мужчины множественные колото-резаные раны волосистой части головы, шеи, плеча, левой кисти (с повреждением сухожилий) и трех пальцев, а также проникающие колото-резаные раны спины с повреждением правого легкого.

Фото: соцсети Место преступления

Один из очевидцев, услышавший душераздирающий крик, успел снять из окна многоэтажки бегущего мужчину (он кричал «Помогите!») и удаляющегося быстрым шагом в противоположную сторону человека с рюкзаком. Не исключено, что это был нападавший.

Последний укол

Спустя несколько часов после второго нападения на той же Новой улице полиция приехала по вызову еще одного пострадавшего — 63-летнего Рамила Г. У него зафиксировали многочисленные ушибы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска норильской полиции установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался мужчина 1992 г. р. », — говорится в сообщении официального паблика ГУ МВД по Красноярскому краю «Полиция Красноярья».

По словам источника в полиции, во время задержания в подъезде мужчина вел себя неадекватно, смотрел в одну точку. Еще больше странного нашли у подозреваемого во время обыска. На фотографиях, выложенных сотрудниками полиции, многочисленные ножи, самодельные дубинки и другие дробящие орудия. Следователи изъяли два больших стальных альпинистских карабина со следами бурого цвета — возможно, эти предметы были использованы как кастеты. В углу его комнаты находились кувалда и топор с приклеенной надписью «средство от головной боли». В квартире также нашли и изъяли литературу оккультного характера.

Фото: СК РФ Вещи, изъятые при обыске

«Известия» выяснили, что подозреваемый был подписан на паблики анархического толка, призывавшие к свержению действующей власти. Также в свое время он был подписчиком блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Спекулируют на страхе

В местных интернет-сообществах предполагаемого преступника уже окрестили «маньяком с ножом» и «талнахским резчиком». Полиция сообщила, что на фоне новостей о преступлениях неизвестные начали распространять информацию, сеющую панику.

«Помимо этого, в мессенджерах появились вредоносные ссылки с провокационными заголовками «Убийство в Талнахе», «Школьница, которая помогла задержать талнахского резчика». Перейдя по этим ссылкам, граждане предоставляют злоумышленникам доступ к своим аккаунтам! Не переходите по этим ссылкам!» — говорится на страничке регионального управления. Полиция призвала граждан не распространять фейковую информацию о событиях.

Юридическая сторона

Пока нападения на людей в Талнахе квалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако по мере расследования квалификация преступлений может измениться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Факторов много, зависит от физиологических особенностей потерпевших, например, беременности, мотивов преступника — хулиганский, по мотивам межнациональной розни, его целей — намерения убить или просто нанести тяжкие телесные повреждения, — рассказывает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. — Если намерение убить не будет доказано, а человек скончается, преступнику может грозить до 15 лет по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).