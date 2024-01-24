Реклама
Прямой эфир
Авто
Большинство опрошенных россиян высоко оценили качество автомобилей из Китая
Армия
МО сообщило о перехвате четырех БПЛА над территорией Орловской области
Мир
В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Мир
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Борт МЧС России доставит еще 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Сюжет:

Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи

Министр обороны Канады Блэр: Канада предоставит Украине 10 надувных катеров
0
Фото: ZODIAC MILPRO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канада предоставит Киеву 10 надувных катеров в качестве новой военной помощи. Об этом заявил министр национальной обороны страны Билл Блэр 23 января во время 18-го заседания Контактной группы по Украине. Информация об этом указана на сайте канадского правительства.

Стоимость катеров Zodiac Hurricane Technologies оценивается $15 млн. Кроме того, помощь будет включать запасные части и обучение украинских военнослужащих. Поставка катеров и обучение планируются до конца весны этого года.

Канада также предоставит ВСУ гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для обучения управлению F-16. Эта поддержка оценивается примерно в $15 млн. Учения начнутся в феврале этого года и будут продолжаться до 2025 года. Кроме того, будет обеспечено обучение английскому языку украинских военнослужащих.

Министр также заявил, что на Украину уже прибыли новые партии ранее объявленных пожертвований, включая стрелковое оружие и боеприпасы, а также зимнюю одежду и снаряжение.

Вытянуть не смогут: Запад пытается продлить конфликт на Украине
Зачем США и странам ЕС это нужно и кто оплатит счета Киева

23 января сообщалось, что Соединенные Штаты Америки, которые не способны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

Ранее, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада поставила Украине дополнительные системы ПВО NASAMS. Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны и снарядов к ним. В свою очередь, пресс-служба канадского премьера сообщила, что в ходе телефонных переговоров Трюдо и Зеленского лидеры обсудили текущее положение дел, а также потребности Киева в ближайшие месяцы. Согласно заявлению пресс-службы, Трюдо заверил Зеленского, что Канада будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

22 ноября прошлого года стало известно, что, согласно данным проекта бюджета Канады, Оттава планирует предоставить менее $1 млрд на военную помощь Киеву с 2023 по 2026 год.

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024