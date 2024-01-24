Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи

Канада предоставит Киеву 10 надувных катеров в качестве новой военной помощи. Об этом заявил министр национальной обороны страны Билл Блэр 23 января во время 18-го заседания Контактной группы по Украине. Информация об этом указана на сайте канадского правительства.

Стоимость катеров Zodiac Hurricane Technologies оценивается $15 млн. Кроме того, помощь будет включать запасные части и обучение украинских военнослужащих. Поставка катеров и обучение планируются до конца весны этого года.

Канада также предоставит ВСУ гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для обучения управлению F-16. Эта поддержка оценивается примерно в $15 млн. Учения начнутся в феврале этого года и будут продолжаться до 2025 года. Кроме того, будет обеспечено обучение английскому языку украинских военнослужащих.

Министр также заявил, что на Украину уже прибыли новые партии ранее объявленных пожертвований, включая стрелковое оружие и боеприпасы, а также зимнюю одежду и снаряжение.

23 января сообщалось, что Соединенные Штаты Америки, которые не способны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

Ранее, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада поставила Украине дополнительные системы ПВО NASAMS. Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны и снарядов к ним. В свою очередь, пресс-служба канадского премьера сообщила, что в ходе телефонных переговоров Трюдо и Зеленского лидеры обсудили текущее положение дел, а также потребности Киева в ближайшие месяцы. Согласно заявлению пресс-службы, Трюдо заверил Зеленского, что Канада будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

22 ноября прошлого года стало известно, что, согласно данным проекта бюджета Канады, Оттава планирует предоставить менее $1 млрд на военную помощь Киеву с 2023 по 2026 год.

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.