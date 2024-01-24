Губернатор Клычков сообщил о сбитых беспилотниках в небе над Орлом
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обезврежены утром 24 января в небе над Орлом силами Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет, добавил он.
Ранее, 23 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушную цель в Валуйском городском округе. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
До этого, 20 января, также сообщалось, что российская система ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Смоленской области. Также средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Орловской, Тульской и Брянской областями.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.