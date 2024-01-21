Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Тульской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом 21 января сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинский беспилотник был уничтожен 20 января около 23:50 мск.
«Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен около 23:50 мск над территорией Тульской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день российская система ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Смоленской области.
Также средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Орловской и Брянской областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.