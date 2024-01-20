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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Брянской области

МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом в субботу, 20 января, сообщили в Минобороны РФ.

«Около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотник был сбит над Клинцовским районом региона.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

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Днем ранее над Брянской областью было нейтрализовано три украинских беспилотника. При уничтожении одного из них произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, загорелись четыре резервуара с бензином. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Брянской области и всех оперативных служб. На месте продолжаются работы по ликвидации возгорания.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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