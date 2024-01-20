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Средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Орловской областью. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ.

«Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ранее в этот день российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Брянской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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