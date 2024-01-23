Оленевод Пяк пригласил Путина на Ямал покататься на оленях

Оленевод Енкся Пяк пригласил президента России Владимира Путина покататься на оленях на своей родине в Ямало-Ненецком автономном округе. Он поговорил о своих впечатлениях с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным во вторник, 23 января.

«Мы обсуждали, как вообще на Севере, на Ямале какая обстановка. Поговорили и о богатстве Ямала, про оленеводство, туризм», — сообщил Пяк.

Оленевод уточнил, что Путин был приглашен на празднование золотой свадьбы, которая состоится в День космонавтики. В рамках этого празднования и пройдет катание на трех оленях.

На приглашение Пяка президент ответил, что обязательно постарается приехать.

Разговор с Путиным проходил в рамках всероссийского семейного форума «Родные — Любимые», который состоялся в тот же день, трансляция мероприятия велась на YouTube.

Ранее в этот день Путин дал старт Году семьи в РФ на выставке «Россия» на ВДНХ. По его словам, Россия — это огромная семья с общими ценностями, которые делают ее сильной, способной одолеть любые трудности.

22 ноября президент РФ объявил 2024-й Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.